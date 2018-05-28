Все, что нужно знать о тай-бо

В современной фитнес индустрии все еще не существует четкого мнения о том, какой же именно вид тренировок способствует сжиганию жира, а какой — посты мышечной массы. Многие инструкторы утверждают, что для первой цели необходима интенсивная кардио работа, а для второй — силовые упражнения. Но такой подход критикуется медиками и специалистами по питанию, поскольку силовые нагрузки также расходуют энергию, но не только в период тренинга, а еще и после. И потому многие начинающие любители активного образа жизни или желающие привести тело в форму сталкиваются с данным противоречием и не знают, что же им выбрать. Если ты — один из них и совершенно запутался в огромном спектре направлений фитнеса, то в этой статье ты узнаешь, как избежать таких затруднений, начать заниматься интересным видом спорта и при этом получить результат.

Одним из самых популярных способов совместить кадио работу и силовые нагрузки является тай-бо.

Изначально данная программа была разработана чемпионом мира по боевым искусствам, но его цель состояла не в подготовке будущих победителей различных состязаний. Он хотел сделать такой вид спорта, который развивал бы не только физическую силу человека, но и учил его координации, равновесию и главное — гармонии с собой. Таким образом, тай-бо — это смесь элементов бокса и каратэ, танцевальных движений и силовых упражнений.

Преимущества тай-бо:

программа включает в себя базовые движений, а потому тебе не нужно изначально иметь высокую физическую подготовку;

снижается риск получения травм, поэтому такой тренинг подойдет даже беременных женщинам;

ты запросто сможешь сжечь примерно 1000 ккал за 45-60 минут, поскольку происходит чередование аэробных и анаэробных нагрузок;

тебе не станет скучно, ведь движения совершаются под ритмичную музыку, а некоторые инструкторы предлагают и работу в парах;

ты сможешь избежать проблем с сердечно-сосудистой и дыхательными системами;

в лучшую сторону изменится и восприятие мира — люди, занимающиеся тай-бо, чувствуют себя более уверенно.

О чем нужно помнить прежде чем начать заниматься тай-бо?

Во-первых, как и перед началом занятий любым другим видом спорта, следует проконсультироваться у специалиста. Да, тай-бо считается одной из самых безопасных фитнес программ, однако, многим людям противопоказаны высокоинтенсивные нагрузки. Это значит, что часть движений придется выполнять в более медленном темпе.

Во-вторых, необходимо скорректировать собственный рацион. Потеря 1000 ккал за час не пойдет на пользу тем, кто питается на 1200 ккал в сутки. В зависимости от количества занятий вам нужно рассчитать новую норму калорий и вычесть из нее всего 200-300 единиц, если вы хотите похудеть (добавить столько же при желании нарастить мышцы).

В-третьих, следует определиться с количеством занятий в неделю. Инструкторы рекомендуют заниматься трижды в неделю, поскольку мышцам нужно время на отдых, а излишние физические нагрузки — одна из главных причин потери мотивации.

В-четвертых, необходимо приобрести легкую спортивную форму из натуральных тканей. Чтобы сжечь 1000 ккал придется изрядно попотеть, но это никак не должно сказываться на состоянии твоей кожи. Натуральные ткани хорошо впитывают влагу и не натирают кожу. Также обрати внимание на обувь. В идеале следует купить кроссовки на нескользящей плотной подошве.

Когда ждать результат?

Если цель — похудение, то уже через месяц на весах будет цифра на 4-5 кг меньше прежней. При этом данный параметр сугубо индивидуален: чем больше изначальный вес, тем быстрее он уйдет. Разумеется, важна регулярность тренировок и их качество. По началу может быть немного сложно, особенно тем, кто давно не занимался спортом или страдает от плохо развитой координации. Но организм «втянется» за неделю.

Если вы рассматриваете тай-бо как исключительно вид боевых искусств и желаете стать профи в этом деле, то стоит особое внимание обратить на экипировку (боксерские перчатки, мешки, макивары — подушки для битья), а эффективность тренинга можно заметить только при работе с партнером.

Таким образом, тай-бо — интересный и динамичный способ обрести силу, выносливость, координацию и уверенность в себе, а также явно «прокачать» собственную фигуру.

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