Веснушки: почему появляются и как осветлить?

Так сложилось, у кого прямые — завить, у кого кудрявые — распрямить. Точно так же зачастую и с веснушками, у кого их нет — нарисовать, у кого есть — осветлить. Веснушками называют темно-желтые мелкие пятна, которые появляются во множественно числе. Проявляются в основном на открытых участках тела, а именно: лицо, плечи, руки, спина. Чаще всего заметить можно их в детском возрасте 5-7 лет, но достигая полового созревая, веснушки проявляются в достаточно большом количестве. Причиной появления служит наследственный фактор. Когда на улице много солнца, обычно летом или весной, то веснушки по количеству увеличиваются. Зимой же наоборот, количество уменьшается, также они становятся менее заметными. Со временем веснушки уменьшаются в количестве, в некоторых случаях становятся полностью незаметными. В больших случаях с веснушками можно встретить светловолосых либо рыжих молодых людей, которым придают они очарование и некую индивидуальность. МедикФорум решил выяснить, что же делать с веснушками и как их победить.

Откуда ждать нападения?

Следует разобраться первым делом, почему у светловолосых и у рыжих людей зачастую веснушки. У таких людей недостаточно меланина содержит кожа, поэтому обычно веснушки многочисленны. Если организм вырабатывает достаточное количество меланина, то на солнце кожа приобретает равномерный загар, у людей с веснушками пигментные клетки работают намного интенсивнее и распределены они неравномерно. Также веснушки можно отнести к защитной реакции кожи к ультрафиолетовому излучению, они защищают от ожогов на коже. Но также веснушки передаются не только по наследству, это может быть и звоночком о том, что не все в порядке с организмом.

К таким звоночкам можно отнести: 1. Гормональный сбой; 2. Заболевание желчного пузыря; 3. Заболевание печени; 4. Стрессы; 5. Частое использование пилингующих средств; 6. Недостаточное поступление в организм витаминов.

Как спрятать веснушки?

Есть несколько способов спрятать веснушки. Один из них — это включение в рацион питания продуктов, в которых содержится аскорбиновая и никотиновая кислота (содержится в мясе, гречневой каше). Также следует прикрывать открытые участки кожи от солнца, во время наивысшей активности солнца лучше на улице не появляться, период времени обычно с 11:00 до 16:00. Кожу следует защищать солнцезащитным кремом, в котором SPF от пятнадцати до тридцати. По вечерам на кожу можно наносить отбеливающий крем. При покупке крема стоит обращать внимание на состав и наличие в нем таких компонентов, как: 1. Сок молочая; 2. Сок чистотела; 3. Какао-масло; 4. Экстракт кофе; 5. Хинин/салол (обычно содержится в пудре).

Советы из прошлого по борьбе с веснушками

Не всегда и не всем помогают средства, купленные в магазине, поэтому многие прибегают к народным средствам. Максимальный курс применения составляет 4 недели.

1. Если под рукой есть лимон, то следует промыть и порезать на дольки часть фрукта, развести со стаканом холодной воды. Таким средством кожу желательно протирать один раз в день, вечером. 2. Из петрушки также можно приготовить не менее хорошее средство. Для этого стоит две чайной ложки зелени мелко нарезать и заварить в стакане горячей воды. 3. Протирание кожи свежим нарезанным огурцом дает осветляющий эффект, как и нарезанный грейпфрут или же смородина. 4. Для менее грубого воздействия на кожу можно использовать кисломолочные продукты. 5. Летом можно сделать настой из одуванчиков, хорошо промытых и залить горсть цветков стаканом кипятка. 6. Овсянка, хрен и кислое молоко также дают отбеливающий эффект. Для этого стоит смешать стакана кислого молока с 1 ст. л. овсяной муки и добавить 0,5 ч.л. натертого хрена. Маску наносят на веснушки тонким слоем, спустя 20-30 минут смывают.

Косметологи разве помогут?

Помогут. Время не стоит на месте и косметология тоже. Веснушки удаляют с поверхностным слоем кожи. Существует несколько методов отбеливания кожи: 1. Пилинг с добавление кислот; 2. Шлифовка кожи специальным лазером; 3. Кварцевание. Можно делать «примочки», которые также являются действенными. Для примера, для такого лекарственного средства необходимо: 1. Салициловый спирт; 2. Белая ртутная мазь; 3. Бодяга; 4. Раствор 20% фенола. Такая смесь обладает отшелушивающимся эффектом и осветляет пигментированные пятна. Но не следует использовать такой состав, не проконсультировавшись с косметологом, т.к. такая «примочка» имеет противопоказания. К методу кварцевания прибегают в том случае, если человек вынужден проводить много времени на открытом воздухе, солнце. Такая процедура дает хороший результат по истечении 10 сеансов. Но есть также есть и минусы данного метода — кожа становится менее чувствительной к ультрафиолету.

Стоит учитывать, что любая из косметологических услуг дает как положительный результат, так и отрицательный. Кожа получает сильный стресс, как результат: преждевременное старение, сухость, стянутость, появление морщин. Поэтому перед окончательным решением на ту или иную процедуру нужно задуматься, все ли настолько плохо? Или веснушки выглядят мило и являются изюминкой? Ведь они сезонно проявляются, зимой они не видны и вовсе. Мало кто из людей все сезоны с веснушками ходит. Не всегда стоит прибегать к лечению, достаточно их предупредить. Несмотря на то, что к текущему году уже много вариантов было придумано для борьбы с ними, не всегда стоит к таким процедурам прибегать. Если же все-таки было решено от них избавиться, то во избежание казусов следует обратиться к высококвалифицированному специалисту.

В заключение несколько фактов о веснушках:

1. До XX века считалось, что смуглая кожа и веснушки могут быть только у людей с низким социальным статусом. Связывали это с тем, что только бедные люди проводят большее количество времени под солнцем, нежели богатые; 2. Более 76% мужчин уверены, что девушки с веснушками более очаровательны и привлекательнее; 3. Веснушки считаются местами, где загар сконцентрирован или же защитой, от него более важных участков кожи от сильных солнечных раздражений; Веснушки можно заметить на теле у беременной женщины: по средней линии живота, проходящей через умбиликус, на лице, а также на молочных железах. Так своеобразно организм оберегает будущую маму от облучений. 4. Мода всегда меняется, что-то уходит, что-то приходит, так и веснушки постепенно начинают возвращаться в моду. Так на обложках глянцевых журналов можно увидеть девушку с ними либо же модель на подиуме. Косметический бренд Lancome около десятилетия назад выпустил карандаш, для прорисовывания веснушек для тех девушек, у которых кожа была не склонна к пигментации. 5. Астрологи придерживаются своей точки зрения. Веснушки считают предвестниками каких-либо событий. Если же группа веснушек поселилась на руке/руках, то это к большой физической работе, а если же на ногах, то это к поездкам куда-либо или путешествиям. 6. Не у всех рыжеволосых людей присутствуют веснушки, несмотря на низкое содержание меланина в коже. Более того, рыжие не всегда рождаются со светлой кожей, но и встречаются с темной. 7. Абсолютно у всех людей с веснушками есть неандертальские гены — такие предположения выдвинули ученые, такую теорию пока еще разрабатывают. 8. Нервная система веснушчатых людей более ранимая, также таким людям сложнее носить линзы. Ранее эксперты рассказали, как ржаной хлеб избавит от веснушек.