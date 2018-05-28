Ваши счастливые каникулы: 30 бьюти-правил в отпуске

Как восстанавливать кожу, склонную к покраснениям? Зачем идти к косметологу перед отпуском? Какими средствами ухаживать за волосами на море? Можно ли защитить себя и детей от ротавируса? Сколько времени можно находиться на солнце? Эксперты BeautyHack отвечают на эти и еще 30 вопросов о вашей отпускной жизни!

Не сидите на диетах в отпуске

«В первой половине дня позволяйте себе «вкусняшку», если очень хочется. Все-таки отпуск нужен, чтобы расслабить голову и дать организму полноценный отдых, поэтому не думайте о каждом грамме. Больше свежей еды, сезонных овощей, нет фастфуду — на местных рынках всегда можно найти простую здоровую альтернативу.

А еще используйте возможность и ешьте доступные морепродукты. Вот вариант ужина — свежие овощи с морепродуктами на гриле. Сложносочиненные жирные соусы тут не нужны».

Пейте минимум два литра воды в день

Диетолог Альбина Комиссарова:

«Часто организм путает жажду с голодом, а летом очень жарко, и мы можем переедать просто потому, что не выпиваем достаточно воды».

Ограничьте алкоголь

Диетолог Альбина Комиссарова:

«Не советую налегать на алкоголь, он усиливает аппетит, а коктейли еще и приносят лишние калории и сахар».

Не увлекайтесь смузи

Сертифицированный персональный тренер и спортивный диетолог, блогер (@pugovi4ka_food) Полина Высоцкая:

«На самом деле не каждый смузи — низкокалорийный. Ведь в состав многих входят авокадо, банан, мед. Безусловно, они полезны, но в тоже время очень калорийны. Такие смузи не могут называться диетическими.

Конечно, смузи не заменит завтрак или обед, но по калорийности его действительно можно считать полноценным приемом пищи. Но из-за того, что вы не прожевываете еду, в мозг не поступает сигнал о сытости. Поэтому вы можете употребить достаточное количество калорий, но очень быстро захотеть есть снова».

Ешьте меньше соленых продуктов

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Из-за повышенного потоотделения советую пить воду утром и днем, но потреблять умеренное количество жидкости после семи вечера. Чтобы в течение дня не было отеков, откажитесь от сильно соленой пищи. Даже если вы будете выпивать достаточное количество воды, а поздно вечером решите съесть роллы или соленую рыбу — отеки обеспечены! Такая же ситуация с алкоголем и кофе в больших количествах, особенно в вечернее время. Одна чашка кофе с утра — это норма».

Не налегайте на простые углеводы

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Четыре мороженых в день и карбонара на ужин — не лучшее решение. Кроме того, что это в принципе не очень полезно, вы 100% получите отеки утром, независимо от того, какая погода на улице».

Не увлекайтесь фруктами

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Ешьте фрукты без фанатизма — большое количество фруктозы (особенно во второй половине дня) тоже приводит к отекам, вздутию живота. Забудьте о сладкой газировке!

Важно потреблять достаточное количество жиров (авокадо, оливки, оливковое масло). Больше свежих овощей, зелени, белка (морепродукты, яйца) в отпуске!»

Тренируйтесь без фанатизма

«На отдыхе я делаю аэробные тренировки и кардио, зарядку. Не советую тренироваться с большими весами — для организма это серьезный стресс. В отпуске давайте себе ту нагрузку, которую можете выдержать без напряжения».

Соблюдайте правила гигиены и сделайте детям вакцины от ротавируса

Педиатр Дарья Петрик (@dashkus):

«Ротавирус неизберателен. Им может заболеть каждый, вне зависимости от иммунитета и состояния здоровья. Проблема в том, что он особенно опасен для детей до года: наступает обезвоживание, их очень сложно отпоить, требуются капельницы.

Малышей с 2-6 месяцев можно привить вакциной ротарик (две дозы). Еще один вариант — вакцина ротатек (для детей с 2-8 месяцев, три дозы). Они на 100% эффективны и хорошо переносятся: всего 1,5 мл сладких капель в рот.

Взрослые должны соблюдать правила личной гигиены, мыть руки, избегать бассейнов, если есть угроза заражения ротавирусом. Используйте дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе (не менее 60% спирта в составе)».

Тренируйтесь с эспандером

«Эспандер — мобильный тренажер, работа с которым основана на мышечном сопротивлении. Есть множество видов таких спортивных снарядов: кистевой, эспандер-бабочка, трубчатый и прочие. Последний предназначен для проработки всех групп мышц. При тренировке вы растягиваете снаряд, обеспечивая физическую нагрузку. Основные преимущества эспандеров: простота в использовании, эффективность, универсальность и мобильность -тренажер легко помещается в любой чемодан». Комплекс упражнений с тренажером смотрите по ссылке.

Выбирайте SPF защиту в соответствии со своим типом кожи и погодными условиями в отпуске

Врач дерматолог-косметолог Виктория Бритько (Гончарук):

«Есть общепринятая формула, позволяющая рассчитать допустимое время нахождения на солнце. Для того, чтобы рассчитать необходимый SPF, надо знать свое эритемное время при данной температуре в данных погодных условиях. Эту цифру необходимо умножить на ту, которая указана на упаковке защитного средства. В результате вы получите время, которое можете провести на солнце до появления эритемы (покраснений) или ожога. Например, при температуре 30 градусов эритемное время девушки со светлой кожей и голубыми глазами составляет около 10 минут. Соответственно, с защитой SPF 50 она может провести на солнце 500 минут (10х50SPF=500). Средства с SPF обязательно нужно обновлять после контакта с водой».

Надевайте очки

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, лазеротерапевт Виктория Филимонова (@dr__viki):

«Если мы говорим о солнечном свете, необходимо опасаться ультрафиолетовых лучей, а именно UVA и UVB-лучей: они влияют на процессы старения нашей кожи. В-лучи (UVB), в зависимости от места, времени года и погоды, могут частично проникать через озоновый слой. В летний период они присутствуют всегда. Из плюсов — именно благодаря этим лучам вырабатывается такой важный для нашего организма витамин D и появляется легкий загар. Из минусов — при длительном воздействии они способны вызывать ожоги кожи и роговицы глаз, спровоцировать повреждение хрусталика и появление катаракты, а также активировать процессы фотостарения, мутации генома клетки и, как следствие, рак».

Аккуратно используйте средства с высоким SPF, если у вас проблемная кожа

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, лазеротерапевт Виктория Филимонова (@dr__viki):

«Чем выше показатель, тем больше UVB лучей солнцезащитное средство заблокирует! Но всегда помните: чем выше SPF, тем плотнее и жирнее текстура, что не очень хорошо для проблемной кожи или кожи, склонной к высыпаниям».

Отдавайте предпочтение физическим (минеральным) фильтрам, таким как диоксид титана или оксид цинка (обычно написано на лицевой стороне упаковки)

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог, лазеротерапевт Виктория Филимонова (@dr__viki):

«Такие фильтры защищают от UVA и UVB лучей, не разлагаются на свету, нетоксичны и начинают действовать сразу после их нанесения на кожу. Но помните: чем выше уровень защиты у таких фильтров, тем более белый оттенок крем будет давать на коже. Физические фильтры (которые есть в средстве) легко смываются или стираются полотенцем, поэтому не забывайте обновлять крем каждые два часа».

Если чувствуете, что обгорели, спрячьтесь в тень

Врач иммунолог-аллерголог клиники «Натамед» на Маяковской Елизавета Володина:

«К сожалению, первый и самый действенный метод при ожоге — срочно уйти в тень и не появляться на солнце несколько дней. Да, я знаю, как долго вы ждали морского отдыха, но, выдержав три дня без солнечных лучей, вы обеспечите себе радостное продолжение каникул.

Как понять, что вы действительно находитесь в тени? Есть такое правило: если тень заканчивается на близком расстоянии от ваших ног — ищите новую. Попытайтесь всегда находиться в середине теневого участка».

После солнечного ожога успокойте и охладите кожу

Врач иммунолог-аллерголог клиники «Натамед» на Маяковской Елизавета Володина:

«Варианты «примочек» в домашних условиях: окуните чистую ткань (например, махровое полотенце) в ромашковый чай (если его не оказалось под рукой, подойдет и черный) или чистую фильтрованную воду. Можно использовать раствор календулы или настой коры дуба. Ингредиенты продаются в любой аптеке».

Устраните отеки

Врач иммунолог-аллерголог клиники «Натамед» на Маяковской Елизавета Володина:

«Примочки» увлажняют и охлаждают кожу, а как быть с покраснениями? Если у вас есть заметный отек — вам нужен один из этих противовоспалительных кремов с ГКС (веществами, сходными с естественными стероидными гормонами, которые вырабатывает организм): «Адвантан», «Гидрокортизон», «Локоид», «Белодерм» или «Элоком».

Если выраженного отека нет — с краснотой справятся гели и кремы с антигистаминными веществами (например, «Фенистил» и «Псилобальзам».

Наносите пантенол на обгоревшие участки кожи

Врач иммунолог-аллерголог клиники «Натамед» на Маяковской Елизавета Володина:

«Вам нужно подружиться с «Пантенолом» с того дня, как вы обгорели: распределяйте средство на обгоревший участок несколько раз в день. «Пантенол» образует защитную пленку. Под этим слоем ваша кожа будет отдыхать и приходить в прежнее состояние.

Предупреждаю! Масла и мази затруднят регенерацию тканей. Откажитесь от любимого коксового спрея хотя бы на неделю».

Обновляйте солнцезащитный крем каждые три часа и сразу после купания

Врач иммунолог-аллерголог клиники «Натамед» на Маяковской Елизавета Володина:

«Чтобы не «попасться» грозным лучам сразу после восстановления кожного ожога, обновляйте солнцезащитный крем (с SPF не ниже 15) каждые три часа».

Не используйте масла для волос на солнце

Главный врач клиники Lasmed, дерматолог, лазеротерапевт, трихолог Ольга Гуркина:

«Я фанат масла жожоба. Но его (как и другие подобные средства) можно использовать только после пребывания на солнце, если не хотите получить эффект «поджаривания прядей». Пару капель масла можно добавить в шампунь или наносить на длину как маску».

Не наносите на лицо средства с SPF для тела

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (Гончарук):

«Самая распространенная ошибка! Нельзя этого делать — расплатитесь потом высыпаниями и другими проблемам. У средств для тела более плотная, густая текстура. Их компоненты забивают поры и образуют просто «непробиваемую» пленку, из-за которой нарушаются обменные процессы».

Защищайте губы от ультрафиолета

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (Гончарук):

«Защите губ нужно уделять не меньше внимания, чем защите лица. Они тоже подвержены вредному воздействию ультрафиолета. Если игнорировать защиту, губы «передадут привет» сухостью и микротрещинами. В них практически нет меланина, чем объясняется особая уязвимость. Обязательно наносите специальные бальзамы и помады перед выходом на солнце. Смотрите на состав — ищите среди ингредиентов витамины А, Е, F, экстракты лечебных трав и сок алоэ».

Обязательно подбирайте для отдыха средства под свой тип кожи

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (Гончарук):

«Под запретом для жирной кожи средства с вазелином, парафином, олеиновой, стеариновой и пальмитиновой кислотами. Ищите в составе противовоспалительные ингредиенты — при высоких температурах и активном потоотделении это особенно важно: экстракт зеленого чая, ромашки, алоэ.

Для обладательниц сухой кожи в «черном списке» все, что содержит спирт и подсушивает. Из полезных компонентов: витамин Е, глицерин, гиалуроновая кислоты, масло ши, витамины».

Увлажняйте кожу термальной водой

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (Гончарук):

«Сухая кожа 24 часа в сутки нуждается в увлажнении. Прекрасный помощник для нее — термальная вода. Ее можно наносить в течение дня без ограничений».

Наносите средство с SPF прямо на пляже

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (Гончарук):

«Наносить средство за 30-60 минут до выхода на солнце, как советуют многие специалисты, нет необходимости. SPF начинает работать сразу же! Сделать это на пляже вполне уместно. В первые дни пребывания на активном солнце лучше использовать средства с максимальной защитой. Дальше SPF можно снижать».

После нахождения на солнце наносите успокаивающие средства на чувствительную кожу

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Если у вас чувствительная кожа, есть купероз, розацеа, после нахождения на солнце наносите успокаивающие средства. Своим пациентам я советую кремы и сыворотки от SkinCeuticals: увлажняющий гель Phyto Corrective для чувствительной кожи, крем против покраснений Redness Neutralizer. У бренда Bioderma есть целая серия Сенсибио для чувствительной кожи. В целом, у большинства аптечных марок есть линейки против покраснений».

Надевайте головной убор

Главный врач клиники Lasmed, дерматолог, лазеротерапевт, трихолог Ольга Гуркина:

«Не находитесь долго на открытом солнце и закрывайте голову платками или шляпами. А после делайте увлажняющие маски. Мне нравится Hair Repair Treatment от Paul Mitchell. Единственный недостаток средства — нужно выдерживать на голове полчаса, но ради эффекта можно потерпеть. Хорошо работает на пористых, ломких волосах. Наносите средство после мытья головы. В составе пшеничный протеин, пантенол, гиалуроновая кислота, масло семян жожоба».

Мойте голову каждый день бессульфатными шампунями

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Если вы плаваете в соленой воде, мойте голову каждый день — не нужно оставлять соль на волосах надолго. В идеале сразу после купания (особенно если море очень соленое: как Средиземное, например) нужно ополаскивать волосы пресной водой.

Если волосы сухие, осветленные, не используйте шампуни с агрессивными очищающими компонентами (например, салициловой кислотой) и ПАВами.

Утром наносите SPF для волос

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Если вы не ныряете с головой, средство с SPF можно наносить только один раз в день перед походом на пляж. При этом предполагается, что вы уйдете с солнца в 11-12 часов дня».

Чередуйте питательные и увлажняющие маски для волос

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Наносите маски минимум два раза в неделю, а также дополняйте их несмываемыми уходами каждый раз после мытья головы. Они защитят волосы от ветра, солнца и соленой воды. Я советую не брать в отпуск новые для ваших волос средства и выбирать профессиональные марки: шампуни Dixodox DeLuxe, сыворотки с церамидами (они здорово восстанавливают защитную пленку как на волосах, так и на коже) Time to Grow.

Девушкам с пересушенными и окрашенными волосами рекомендую серию «Сталь и шелк» от Dixodox DeLuxe для восстановления структуры. Важно: если волосы жирные, делать питательные маски нет смысла. А вот увлажняющие хороши для всех».

Не наносите тональный крем на пляж

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Даже сухой коже тональный крем на пляже только навредит. Он нарушит гидролипидный баланс (кожа станет еще суше) и забьет поры, а это может привести к высыпаниям. Тем, кто не может жить без тона, советую SPF средства с легким тонирующим эффектом. Выбирайте средства только от профессиональных марок (например, SkinCeuticals, UltraCeuticals, Zein Obagi). Их главная особенность: большой выбор средств для конкретных типов кожи, направленных на устранение различных проблем.

Вечером на прогулку или вечеринку наносите некомедогенные тональные средства с легкой текстурой.

Если у вас проблемная кожа, сделайте легкие пилинги перед отпуском

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Если кожа склонна к акне, после отдыха риск обострений велик. Минимизировать его можно, правильно подготовившись к поездке. Перед отпуском сделайте поверхностные легкие пилинги, которые не усилят сенсибилизацию (чувствительность кожи к солнечным лучам), но уменьшат гиперкератоз (утолщение рогового слоя эпидермиса). Риск закупорки фолликулов будет ниже. А еще используйте препараты, которые уменьшают секрецию кожного сала, и средства с азелаиновой кислотой. Например, крем Skinoren можно наносить на проблемную кожу тонким слоем через день».

Сходите к косметологу перед отпуском

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Если у вас проблемная кожа, сделайте плазмотерапию перед отпуском. Сухой коже пойдет на пользу биоревитализация (инъекции гиалуроновой кислоты с микроэлементами и витаминами, подробнее о процедуре читайте тут). Курс процедур повысит увлажненность и защитные свойства кожи».

Ухаживайте за кожей во время полета

Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

Для перелетов выбирайте удобную одежду и обувь, в том числе и для того, чтобы обезопасить себя от отеков. Возьмите с собой тканевую или гидрогелевую увлажняющую маску и патчи под глаза (отличные есть у бренда Forlle’d). Не пейте алкоголь и кофе.

Также я не советую налегать на термальную воду, часто она наоборот провоцирует сухость кожи в полете.

Еще пару средств для самолета: мазь Радевит (восстановит сухую кожу во время и после перелета), крем-маска Vernix от Biologique Recherche (ее можно нанести на весь перелет).

Не находитесь на солнце с 11:00 до 4:00 Врач дерматолог, косметолог, трихолог Доброгорская Елена (@dr.dobrogorskaya):

«Ни одно средство с SPF полностью не защитит вас от ультрафиолета. Даже с SPF 50 риск очень велик! Солнцезащитные средства не дают вам возможность лежать под солнцем сутками, это просто профилактика пигментации и фотостарения».