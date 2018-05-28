Калории считайте, но без фанатизма

«ВМ» спросила читателей: обращают ли они внимание на калорийность пищи.

— Не обращала примерно лет до сорока. А потом вес начал расти, начались проблемы с суставами. Врач сказал, что нужно худеть. Теперь я ем меньше мучного, сладкого и жирного — то есть самой калорийной пищи.

Игорь Резун, адвокат:

— Подсчитывать количество калорий глупо. Значительно проще поменять пищевые привычки. Я, например, сейчас стал есть больше овощей и фруктов. А от своего любимого черного шоколада вообще отказался — слишком калорийный. А еще в фитнес-центр стал ходить, чтобы лишние калории сжигать.

— Несколько лет назад работал телохранителем. И видел, как мой клиент худел. Диетологи составляли ему завтрак, обед и ужин. Все это готовили в ресторане и привозили в горячем виде. Тогда я думал, что это какая-то глупость. А сейчас понимаю — босс все правильно делал. И он, кстати говоря, хорошо худел, когда на такой диете сидел.

Арина Харламова, домохозяйка:

— Недавно посмотрела на калорийность моей любимой халвы и просто перестала ее покупать. Чтобы есть халву, как наша семья ее ела, нужно, мне кажется, в шахте работать.

Егор Звонарев, IT-инженер:

— С точки зрения физики человек — это та же машина. Зачем в машину заливать больше масла и бензина, чем нужно? Они будут литься мимо, без всякой пользы. Поэтому лично я калорийность своего питания просчитываю. Как и энергозатраты.

Нина Фоменко, врач общей практики:

— Важно не то, что именно ты ешь, а сколько. Нет смысла отказываться от сладкого, соленого, острого и тому подобного. Все съедобное можно есть, но умеренно, без фанатизма. Поэтому я калории подсчитываю и всем советую.

Виктор Корнейчук, преподаватель вуза:

— Большинство мужчин ест так, как будто до сих пор ежедневно работает в поле. Поэтому и животы к 30 годам. Учитывать каждую проглоченную калорию, мне кажется, смысла нет. Нужно просто ограничивать себя в пище и по возможности избегать наиболее калорийных продуктов.