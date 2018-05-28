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4 привычки, которые эффективнее вечером, чем утром
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4 привычки, которые эффективнее вечером, чем утром 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar

Горячий душ

Здесь мнения экспертов расходятся, но вот вам позиция коуча Тэмсины Эстор: "Когда мы принимаем горячий душ, мы поднимаем температуру тела — а потом она так же резко падает. И вот именно такая шоковая терапия отлично поможет вам уснуть. Так что никакого снотворного. И да, ровно по той же причине отучайтесь принимать душ с утра, иначе ведь день будете ходить как зомби из хоррора".

Уборка

Да-да! Казалось бы, такой простой факт: лучше 15 минут уделить уборке перед сном, чем утром в ужасе оглядываться по сторонам и пытаться хоть как-то привести дом в порядок. Это и есть та самая задача-лягушка, которая не отнимает много времени, но сильно нервирует.

Глубокое очищение кожи

Во-первых, вечером можно уделить процессу гораздо больше времени. Во-вторых, после глубокого очищения кожа становится более уязвима к негативному воздействию окружающей среды.

Стратегическое планирование

Вообще-то мы уже неоднократно говорили про правило "золотого часа": в идеале нужно вставать чуть раньше и посвящать время стратегическому планированию и постановке задач. Но если заставить себя оторвать голову от подушки у вас не получается, заполняйте ежедневник перед сном. В этом есть и свои плюсы: у вас появится четкое ощущение того, что у вас все под контролем — а значит, о бессоннице, связанной с вечными переживаниями, можно будет забыть.
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