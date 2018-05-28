7 привычек, с которыми пора расстаться перед летом

Обычно временем начать все сначала считается первый день нового года или собственный день рождения. Но что, если пересмотреть подход к понятию «с чистого листа», открыв его для себя аккурат перед началом лета? С чем стоит распрощаться хотя бы на ближайшие три месяца, читайте ниже.

Привычка № 1: активный макияж

Насыщенный макияж меняет лицо до неузнаваемости, чему многие девушки только рады. Вносить ли эту привычку в список вредных, решать, конечно, вам, но попробовать отказаться от макияжа решительно стоит. Во-первых, ваша кожа отдохнет от всех-всех компонентов, содержащихся в современной косметике. Во-вторых, так вы сможете привыкнуть к себе настоящей и чуть сбавить обороты комплекса неполноценности, благодаря которому и устраиваете ежеутренние взмахи дорогостоящими кисточками. Начните с незначительных перемен и откажитесь хотя бы от румян или контуринга. Определитесь со своим бьюти-минимумом и двигайтесь в этом направлении. В дальнейшем, когда начнете привыкать к обновленному облику, вы сможете легко обходиться без мейка и полюбите свое истинное лицо.

Привычка № 2: алкоголь по поводу и без

Многие ждут лета ради безудержной череды вечеринок на открытом воздухе, шумных открытий веранд и танцев до утра, которые, безусловно, в теплое время года случаются чаще. Но признайтесь себе, так ли это весело, как пять лет назад? Обязательно ли заказывать бокал вина, окажись вы на веранде? Какой смысл в очередном коктейле, когда на улице душно и жарко и на следующий день есть все шансы безвылазно проваляться в кровати с похмельной головной болью? Мы очень редко об этом задумываемся, но довольно часто выпиваем не потому, что ведем вот такой богемный образ жизни, а банально запиваем наши страхи и комплексы, наше неумение себя занять и понять истинную природу своего потенциала и интересов. Лето — лучшее время пересмотреть свои отношения с горячительными напитками и заказывать в кафе воду или чай. Увидите, на пятый раз вам понравится. А кому не нравится свобода от собственных вредных привычек и способность себя контролировать?

Привычка № 3: заедание стресса сладким

Все мы стрессуем и время от времени чувствуем острую потребность, например, в шоколаде. Ничего страшного, если вы съедаете квадратик для вкуса. А если речь об условном рефлексе и заедании сладким всех проблем: съел что-то вредное, и наступило облегчение? И чаще это происходит так: сладкая плитка, диван, печальные мысли, и вы в эпицентре драмы. Дальше вы корите себя за содеянное, вновь обещаете взяться за себя и записаться на спорт. И так до следующего стресса, который уже где-то не за горами. В решении этой проблемы одной силой воли не обойтись — посмотреть на привычку стоит в комплексе. Провести с собой внутренний диалог, устранить причины стресса самостоятельно или с помощью специалиста. Именно специалиста, а не подружки на кухне. Только так можно наладить свои отношения с едой, которая способна приносить нам как пользу, так и невероятный вред.

Привычка № 4: стояние в пробках

Лето — отличный повод не только для покупки очередной пары модных кроссовок, но и для составления неожиданных маршрутов от работы до дома, например. Придумайте себе новое развлечение: ходите пешком вместо того, чтобы пользоваться услугами наземного транспорта. Можно частично, можно полностью — наверняка есть варианты для того, чтобы прогуляться и, да, выйти из дома на полчаса пораньше. А почему бы и нет? Только подумайте, сколько часов в году вы сидите на офисном стуле.

Привычка № 5: отлынивание от спорта

Летом никакие отмазки от фитнеса не работают. Лето — это идеальное время для пробежек, тренировок на улице, активной ходьбы, катания на велосипеде. И даже если вы частенько сталкиваетесь с тем самым стрессом, то спорт за несколько недель выведет вас на новый уровень позитивных ощущений. Можно еще полгода просматривать ленту инстаграма, завидуя растяжке знакомых или безупречным фигурам тех, кто ежедневно бегает. А можно просто взять и начать утро с разминки, элементарных упражнений, потихоньку подготавливая тело к более серьезным нагрузкам.

Привычка № 6: неразумные траты

Давайте признаемся, что спонтанные траты, как и сладкое, счастливее вас не делают. Само собой, шопинг — это удовольствие. Только в случае, если вы покупаете что-то осознанно, понимая, зачем вам это нужно. Но к настроению это не имеет никакого отношения. Опять же, давайте порассуждаем логично: летом можно вообще обойтись без покупок, правда? Во-первых, потому что в теплый сезон многое и не нужно. Во-вторых, в летний период распродаж вы, скорее всего, накупите массу всего бесполезного.

Привычка № 7: домоседство

Все предыдущие месяцы вы оправдывали свое бездействие снегопадами, ливнями, холодными вечерами и бежали домой к любимому сериалу с печеньками. Сидеть дома сейчас, когда на термометре долгожданные двадцать градусов, — настоящее преступление. И не говорите, что нагуляетесь в отпуске — там-то вы, скорее всего, так же просидите у бассейна и будете двигаться только к наступлению обеденного времени. Разбудите свою любознательность, активность и потребность получать новую информацию! А получаем мы ее, даже просто гуляя по улице и созерцая мир вокруг себя.