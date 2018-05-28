Секс-положение: 6 интимных проблем при беременности — и как их решить

Секс во время беременности может быть прекрасным, а может — проблемным. Но почти все проблемы имеют решения! Вот некоторые распространенные трудности и способы их обойти.

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1. Проблема: ты не можешь принять любимую позу

Частая сложность у беременных, потому что меняются центр тяжести и очертания фигуры. Можно потерять равновесие!

Решение: подушка или новое применение предметов мебели. Подушки не бывают лишними, выбери такие, которые дадут тебе достаточную поддержку. Стоит также поэкспериментировать с имеющимися в доме диванами и креслами.

2. Проблема: а если он заденет ребенка?

Решение: изучи вопрос! Представь, что твой живот — заполненный водой шар, а его пенис — палочка, которой тыкают в этот шар. Есть контакт с тем, что внутри? Нет! Между ним и ребенком — как минимум шейка матки и амниотическая жидкость. В некоторых ситуациях традиционный секс оказывается под запретом, но уж точно не потому, что пенис задевает малыша!

3. Проблема: циркуляция крови приводит к постоянному возбуждению

Такое бывает не у всех, но случается. Особенно забавно, когда это происходит к концу беременности.

Решение: вибратор. Партнер не всегда бывает дома, но есть и другие варианты. Купи подходящий вибратор и радуй себя в любое время.

4. Проблема: оргазм чувствуется как схватка

Сюрприз: по сути, это так и есть!

Решение: пей больше воды. На ранних стадиях беременности, если такое происходит, лучше пить воду, чтобы мышцы могли расслабляться. Матка — это тоже мышца. И оргазм никак не мешает беременности.

5. Проблема: грудь болит от прикосновений

Во многих случаях при беременности грудь становится более чувствительной — в организме повышается уровень эстрогена. К тому же из-за роста груди растягивается кожа, и это тоже может доставлять неудобства.

Решение: крем с ланолином. Он увлажняет кожу и уменьшает неприятные ощущения.

6. Проблема: тебе не хочется

Тебя мучают утренняя тошнота, запахи, звуки… Хотеть при этом секса сложно.

Решение: игрушка, которая снимет с тебя ответственность. Это не замена тебе! Вы можете выбрать секс-игрушку вместе и опробовать ее тоже вдвоем. Вполне возможно, в процессе тебе захочется чего-то большего.

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