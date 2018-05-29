Основные правила постройки тела

Все знают о пищевой пирамиде, но мало кто догадывается о треугольнике роста мышечной ткани. А ведь если знать эти основы, то можно легко наметить короткий путь к достижению поставленной и желанной цели. Самое главное — фундамент пирамиды. Без прочной основы нет смысла строить дом — он рано или поздно рухнет. Так и с построением мышечной массы. Заложите твердый базис и на него кладите дальнейшие кирпичики для создания идеального тела.

Первая ступень (фундамент): Тренинг

Для наращивания мышц необходимы качественные тренировки. Отдай предпочтение незакрепленным снарядам (гантелям, штанге, гире), а не тренажерам. Это поможет тебе дополнительно тренировать баланс и координацию, также включатся в работу вспомогательные мышцы. Думаю, не надо объяснять, что чем больше мускулатуры задействовано, тем больше будет прогресс. Пусть упражнения будут направлены на несколько групп мышц. Не нужно полностью исключать моносуставные элементы тренировки, просто удели им меньше внимания.

Все люди разные. И интенсивность тренировки также нужно подбирать индивидуально.

Для того, чтобы достичь наибольшей эффективности в наращивании объемов, рекомендуется нагрузка в диапазоне от 70 до 85% от повторного максимума из 8-12 повторений. Постепенно наращивай число повторов, это приблизит тебя к результату. Используй смену снарядов и углов, без этого не обойтись.

Если упражнение позволяет — работай до тех пор, пока мышцы не откажутся выполнять еще одно повторение.

Время отдыха должно быть ограничено 1-2 минутами. Это связано с уменьшением метаболического стресса от долгих передышек.

Не забывай про правильную технику выполнения. Это очень важно не только для наращивания массы, но и для здоровья. Неправильная техника не дает нужной нагрузки на мышцы и является травмоопасной.

Вторая ступень: Употребление пищи

Правильные тренировки — залог роста тела. Но вряд ли ты добьешься результатов без оптимального питания.

Порции еды должны быть правильными. Для прироста массы тебе необходимо съедать чуть больше калорий, чем сжигать. Но не переусердствуй, чтобы не нарастить жировые ткани. Достаточно увеличить рацион на 500 ккал. Используй весы для контроля набора веса.

Белок — основной элемент строительства мышц. Для увеличения силы и мышечной массы необходимо потреблять 1,8-2 г на 1 кг веса, равномерно распределенного на приемы пищи и перекусы по 30 г. Белковые добавки, протеины обеспечивают питание мышц и увеличение мышечной ткани, нормализацию инсулина, быстрое восстановление после больших нагрузок. Следи за своим питанием, составляй меню заранее, носи с собой протеиновые шейки, снэки, батончики. Для синтеза белка устраивай прием пищи каждые три часа.

Трудно все время питаться правильно. Не переживай, если случается съесть что-то вредное и калорийное. Постарайся только в дни тренировок все-таки придерживаться ПП и каждый день контролируй необходимое количество белка.

Третья ступень. Усовершенствуй технику тренировок

Верное питание и регулярные тренировки приближают тебя к цели. Но как же ускорить этот процесс и улучшить результаты? Увеличение нагрузки, выполнение большего числа повторов, сокращение минут отдыха, разнообразие упражнений — вот лишь малый список. Нужно добавлять в занятия что-то новое, к чему организм не успел привыкнуть и адаптироваться. Всё это положительно отразится на наращивании мышечной массы. Комфорт — уже привычка, а значит остановка в пути к цели. Не переставай удивлять свое тело новыми заданиями, ставь новые задачи.

После мышечного отказа не сдавайся, при помощи друга или тренера сделай ещё несколько повторов. Используй сеты со сбрасыванием веса. Когда почувствуешь позитивный отказ, уменьшай вес на четверть и опять качай до отказа.

Применяй метод негативных повторений. При опускании снаряда мышцы работают эффективнее. Но и тут не обойтись без помощи партнёра, который будет поднимать вес.

Для уменьшения мышечной усталости и увеличения массы принимай пищевые добавки.

Комбинация силовых тренировок и кератина даёт силу и рост мышечной ткани. Бодрость можно получить при использовании кофеина. Для ускорения восстановления — ВСАА. И, конечно же, протеин для синтеза белка. Обеспечивай организм необходимыми микро— и макроэлементами для нормального функционирования. Углеводы и белки обязательно должны присутствовать в еде до занятий и после них, они напрямую влияют на строительство мышц и восстановление после нагрузки. Наличие и количество жиров регулируй в другие приёмы еды.

Четвёртая ступень. Отдых

Для отличного самочувствия, хорошего здоровья и прекрасного настроения нужен полноценный отдых. Очень важно высыпаться. Для взрослого человека это 7-9 часов сна. Регулярный недосып оказывает негативное влияние на концентрацию, обмен веществ, вызывает повышение аппетита и стресс. В таком состоянии невозможно полноценно тренироваться.

Отдых после занятий в зале

Не стоит совмещать зал и игровые виды спорта или интенсивно тренироваться каждый день. Мышцам тоже нужен отдых и время на восстановление.

Для ускорения восстановления есть различные витаминно-минеральные комплексы, повышающие тонус мышц и способствующие их быстрому росту. Опытные спортсмены принимают два вида добавок: для улучшения качества занятий в зале и для восстановления.

Для лучшего результата нужна смена интенсивности нагрузок — тяжёлые тренировки чередовать с лёгкими.

Придерживайся программы тренировок, чтобы весь проделанный труд не прошел впустую.

Твердый фундамент — залог успеха. На крепком основании можно быстро и легко построить идеальное тело. Сочетание необходимых тренировок, правильного питания, увеличения нагрузок и полноценного отдыха принесёт положительный эффект. Рост мышечной ткани — это сложный процесс и требует работы. Тебя приятно обрадует достигнутый результат.

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