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Физиологические различия мужчины и женщины
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Физиологические различия мужчины и женщины 

Fiteria 13 минут назад
Фото: Fiteria
Тренировки на силу сейчас популярны не только у сильного пола. Теперь и девушки отказываются от аэробики и фитнеса в пользу «железа», ведь только с помощью бодибилдинга можно «построить» действительно шикарную фигуру. В силовых зонах спортзалов все больше красавиц. Но все же женский тренинг отличен от мужского.
У прекрасного пола немного сложнее с мотивацией, ведь у женщин всегда красота в приоритете.
У девушек природой заложено желание выглядеть хорошо, а этому помогает только жесткий самоконтроль. Года идут, а женская сила воли растет, благодаря чему многие женщины становятся успешнее.
Увы, но женский организм имеет еще одну особенность, за которую можно поблагодарить естественный отбор — накопление питательных веществ.
Всему виной два гормона — тестостерон и норадреналин. Они помогают формировать мышечную массу, пропорции, влияют на ЦНС (центральная нервная система), провоцируют агрессию. Мужчины в спортзале могут выкладываться предельно, а женщины так не делают, они останавливаются за пару повторений до полного отказа — в этом также свойство организма. Девушки никогда не пойдут через явные болевые ощущения — не позволит организм.
Также у прекрасного пола меньше мышечных волокон. У девушек хуже получаются силовые работы с большим весом при небольшом количестве повторов. Лучшей будет такая система, при которой повторений больше, а отдыха меньше. Передышка между подходами не должна быть более полутора минут. А вес для работы должен быть не совсем неподъемным, а в меру тяжелым. Выполнять упражнения нужно в медленном темпе.
У всех женщин низ тела сильнее верха. Основная мускулатура сосредоточена в ногах и ягодицах. Поэтому и спортивные результаты в нижней части будут куда более явными. Чтобы развить мускулы верхней части тела, девушке придется потратить в разы больше усилий, чем мужчине. Но не стоит отдавать все внимание ногам — верх тела тоже нужно прорабатывать, причем даже активнее, чем низ. Тренировки должны быть тяжелыми, два или три раза в неделю.
Лучше всего тренировать полностью все тело за раз. Кстати, после тренировки женщины восстанавливаются намного лучше мужчин.
Еще одной проблемной зоной является пресс. Во время критических дней дамы часто мучаются болями, и из-за этого внизу живота находится не так много нервных окончаний. Поэтому качать пресс девушкам намного сложнее, чем парням.
Также у женского пола низкий обмен веществ. Мужчины могут спокойно кушать и не беспокоиться за фигуру. А еще сильный пол обладает более крупными мышцами, потребляющими большее количество питательных веществ даже в состоянии покоя.
Менструальный цикл образовывает периоды увеличения и уменьшения работоспособности. В первые две недели цикла девушка энергична, работоспособность на подъеме. Как раз в этот период лучше устраивать тяжелые силовые тренировки. Затем овуляция, и после нее энергичность падает. Тело переходит в «энергосберегающий режим». На всякий случай, независимо от наступления беременности, организм начинает накапливать питательные вещества.
После овуляции лучше исключить жесткие тренинги и уменьшить упражнения на пресс, а еще снизить количество калорий.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что микропериодизация в тренировках отлично подходит женскому полу. Энергичные тренировки во время первых двух недель цикла, более спокойные — во время вторых двух недель.
Жир в женском организме сжигается не так, как в мужском. Дамам больше подойдет режим низкоинтенсивной длительной кардионагрузки (полчаса-час), пульс — 110-120 ударов.
Стоит отметить, что без дополнительного приема анаболиков никакая тренировка не сделает из прекрасной девушки мужеподобную бодибилдершу. Это значит, что, занимаясь спортом, вы получите только уверенность в себе и стройную, красивую фигуру.
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