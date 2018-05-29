Ещё
Жир на животе связан с дефицитом витамина D
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жир на животе связан с дефицитом витамина D 

Medical Insider 10 минут назад
Фото: Medical Insider
Фото: YouTube/NutritionFacts.orgЖир на животе связан с дефицитом витамина DАвторы нового исследования считают, что люди с высоким уровнем жира на животе и большой талией имеют низкий уровень витамина D. Результаты исследования опубликованы на European Society of Endocrinology.
Фото: Pixabay/PublicDomainPictures
Польза витамина D  Производимый в нашей коже при контакте с солнечным светом, витамин D выполняет много функций в организме человека. Например, недавние исследования показали, что витамин D может защитить от синдрома раздраженного кишечника, диабета и рака, а дефицит витамина D вызывает выпадение волос.
Дефицит витамина D традиционно связан со здоровьем костей, но он также играет определенную роль в инфекциях дыхательных путей и аутоиммунных заболеваниях.
Некоторые авторы называют дефицит витамина D «проигнорированной эпидемией», оценивая, что более 1 миллиарда людей во всем мире имеют недостаточные его уровни.
Поскольку важность витамина D становится все яснее, исследователи все больше уделяют внимание тому, кто подвержен риску дефицита и разрабатывают способы его предотвращения.
Материалы и методы исследования
Ранее была замечена связь между ожирением и низкими уровнями витамина D. Исследователи решили понять, влияет ли тип и распределение жира на уровень витамина D. Для этого они взяли данные из исследования по эпидемиологии ожирения в Нидерландах.
Исследователи сосредоточились на общем жире, подкожной жировой ткани (жир под кожей), висцеральной жировой ткани (вокруг органов) и печеночном жире (в печени).
Во время анализа ученые скорректировали данные ряда потенциальных показателей, таких как потребление алкоголя, курение, этническая принадлежность, уровень образования, хронические заболевания и уровни физической активности.
Результаты научной работы
Ученые обнаружили, что у женщин общий и абдоминальный жир связан с низким уровнем витамина D, но наибольший эффект имел брюшной жир. Однако у мужчин уровень витамина D был значительно связан с жиром в печени и брюшной полости.
Как у мужчин, так и у женщин большое количество жира на животе спрогнозировало более низкий уровень витамина D.
Рашида Рафик (Rachida Rafiq) говорит: «Связь между увеличением количества брюшного жира и низким уровнем витамина D предполагает, что люди с более крупной талией подвергаются большему риску развития его дефицита, и они должны это учитывать».
Следующий шаг — понять, почему эта связь существует. Дефицит витамина D приводит к тому, что жир должен храниться в брюшной полости, или уровень жира на животе снижает уровень витамина D?
Как объясняет Рафик, «из-за наблюдательного характера этого исследования мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи между ожирением и уровнями витамина D».
Следующая задача — разработать способ эффективного решения этой проблемы.
Литература
Larger waistlines are linked to higher risk of vitamin D deficiency
Medical Insider: последние новости
Позы сна при болях в спине Полезно ли есть только один раз в день? Есть ли у вас аллергия на чеснок?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть78
Почему нельзя мыться каждый день4
Нюша «выдавила» грудь платьем
Почему каждые 10 лет Шнур меняет жену2
Что говорит о женщине форма ее груди
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды Шоу-бизнес
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение