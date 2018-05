Жир на животе связан с дефицитом витамина D

Фото: YouTube/NutritionFacts.orgЖир на животе связан с дефицитом витамина DАвторы нового исследования считают, что люди с высоким уровнем жира на животе и большой талией имеют низкий уровень витамина D. Результаты исследования опубликованы на European Society of Endocrinology.

Польза витамина D Производимый в нашей коже при контакте с солнечным светом, витамин D выполняет много функций в организме человека. Например, недавние исследования показали, что витамин D может защитить от синдрома раздраженного кишечника, диабета и рака, а дефицит витамина D вызывает выпадение волос.

Дефицит витамина D традиционно связан со здоровьем костей, но он также играет определенную роль в инфекциях дыхательных путей и аутоиммунных заболеваниях.

Некоторые авторы называют дефицит витамина D «проигнорированной эпидемией», оценивая, что более 1 миллиарда людей во всем мире имеют недостаточные его уровни.

Поскольку важность витамина D становится все яснее, исследователи все больше уделяют внимание тому, кто подвержен риску дефицита и разрабатывают способы его предотвращения.

Материалы и методы исследования

Ранее была замечена связь между ожирением и низкими уровнями витамина D. Исследователи решили понять, влияет ли тип и распределение жира на уровень витамина D. Для этого они взяли данные из исследования по эпидемиологии ожирения в Нидерландах.

Исследователи сосредоточились на общем жире, подкожной жировой ткани (жир под кожей), висцеральной жировой ткани (вокруг органов) и печеночном жире (в печени).

Во время анализа ученые скорректировали данные ряда потенциальных показателей, таких как потребление алкоголя, курение, этническая принадлежность, уровень образования, хронические заболевания и уровни физической активности.

Результаты научной работы

Ученые обнаружили, что у женщин общий и абдоминальный жир связан с низким уровнем витамина D, но наибольший эффект имел брюшной жир. Однако у мужчин уровень витамина D был значительно связан с жиром в печени и брюшной полости.

Как у мужчин, так и у женщин большое количество жира на животе спрогнозировало более низкий уровень витамина D.

Рашида Рафик (Rachida Rafiq) говорит: «Связь между увеличением количества брюшного жира и низким уровнем витамина D предполагает, что люди с более крупной талией подвергаются большему риску развития его дефицита, и они должны это учитывать».

Следующий шаг — понять, почему эта связь существует. Дефицит витамина D приводит к тому, что жир должен храниться в брюшной полости, или уровень жира на животе снижает уровень витамина D?

Как объясняет Рафик, «из-за наблюдательного характера этого исследования мы не можем сделать вывод о причинно-следственной связи между ожирением и уровнями витамина D».

Следующая задача — разработать способ эффективного решения этой проблемы.

