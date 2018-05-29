Ещё
БАД не приносят пользы для здоровья
Далее:
Читайте также:
Ещё

БАД не приносят пользы для здоровья 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
Канадские ученые из St. Michael's Hospital и University of Toronto продемонстрировали, что самые популярные у населения витамины и минеральные вещества не приносят никакого особого эффекта.
Эксперты проанализировали результаты исследований, опубликованных на английском языке с января 2012 по октябрь 2017 года. Ученых интересовал эффект от регулярного приема витаминов А, С, D, витаминов группы В, в том числе ниацина и фолиевой кислоты, E; а также минеральных веществ — кальция, магния и др.
Единственными веществами с реальным эффектом оказалась фолиевая кислота, а также и некоторые витамины группы В, которые действительно уменьшают вероятность развития болезней сердца, сосудов и инсульта. А, например, для ниацина и витаминов-антиоксидантов эффект был минимален. Наконец, аскорбиновая кислота, витамин D, кальций и препараты поливитаминов ни положительного эффекта не дают, ни вреда не наносят.
«Мы были удивлены, выяснив, насколько незначителен эффект от приема самых популярных БАД. В отсутствие каких-либо достоверных данных об их пользе, помимо потенциального эффекта от приема фолиевой кислоты, наиболее целесообразно полагаться на здоровое питание, позволяющее полностью насытить организм витаминами и минеральными веществами», — комментирует ведущий автор исследования, доктор Дэвид Дженкинс (David Jenkins).
Medaboutme.ru: последние новости
11 причин хорошенько выспаться Пробки для носа помогают худеть Красота или жизнь: опасности пластических операций
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ради любви я согласна на пельменную…»26
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть79
Почему нельзя мыться каждый день8
Что говорит о женщине форма ее груди
Почему каждые 10 лет Шнур меняет жену6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Звёзды
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
05:36
Почему каждые 10 лет Шнур меняет жену
Звёзды
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды Шоу-бизнес
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение