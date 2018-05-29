БАД не приносят пользы для здоровья

Канадские ученые из St. Michael's Hospital и University of Toronto продемонстрировали, что самые популярные у населения витамины и минеральные вещества не приносят никакого особого эффекта.

Эксперты проанализировали результаты исследований, опубликованных на английском языке с января 2012 по октябрь 2017 года. Ученых интересовал эффект от регулярного приема витаминов А, С, D, витаминов группы В, в том числе ниацина и фолиевой кислоты, E; а также минеральных веществ — кальция, магния и др.

Единственными веществами с реальным эффектом оказалась фолиевая кислота, а также и некоторые витамины группы В, которые действительно уменьшают вероятность развития болезней сердца, сосудов и инсульта. А, например, для ниацина и витаминов-антиоксидантов эффект был минимален. Наконец, аскорбиновая кислота, витамин D, кальций и препараты поливитаминов ни положительного эффекта не дают, ни вреда не наносят.