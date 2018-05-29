Пить или не пить: есть ли польза в витаминах и БАДах

Многие люди уверены, что для поддержания иммунитета нужно обязательно хотя бы раз в год пить комплекс витаминов, или на постоянной основе принимать БАДы — биологически активные добавки.

Но недавнее исследование канадских ученых показало, что не все витамины оказывают положительные действия. Большинство из комплексных витаминов, которые мы видим на прилавках аптек, не оказывают никакого влияния на организм человека.

В своей работе ученые провели анализ исследований, посвященных популярным витаминам, мультивитаминным и витаминным добавках, которые выходили с января 2012-го и по октябрь 2017 года.

Мы были удивлены, обнаружив так мало положительных эффектов у самых распространенных добавок. Наш обзор показал, что если вы решите принимать мультивитамины, витамин D, кальций или витамин С, то вреда они не нанесут, но и заметной пользы тоже не будет, — поделился один из авторов исследования Дэвид Дженкинс

Ученые проанализировали все добавки и разделили их на три группы: те, что оказывают минимальный положительный эффект, те, которые вообще никак не влияют на организм человека, и добавки, несущие слабый негативный эффект.

В первую группу попали фолиевая кислота и витамины группы В. По мнению ученых, эти добавки имеют минимальную положительную корреляцию между приемом и снижением риска смерти. Также при постоянном приеме они могут повлиять на развитие некоторых сердечно-сосудистых заболеваний.

Вторая «нейтральная» группа — это мультивитамины, витамины C, D, бета-каротин, кальций, селен, которые по результатам исследования не оказали никакого эффекта.

В третью группу вошли различные антиоксидантные комплексы и ниацин или никотиновая кислота.

Ученые также учитывали разнообразие рациона людей, которые принимают витаминные комплекты. Как заявили авторы работы, рацион никак не отразился на работе добавок.