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Катя Гордон объявила голодовку
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Катя Гордон объявила голодовку 

Russianshowbiz.info 33 минуты назад
Фото: Russianshowbiz.info
Журналистка и общественный деятель сообщила подписчикам о решении сесть на радикальную диету. В планах Кати 3 дня пить только воду, перестав «жрать» вопреки всем существующим правилам.
Гордон попросила не давать ей советов по поводу питания. Катя предложила всем подписчикам, не страдающим от заболеваний ЖКТ, присоединиться к ней ради здорового образа жизни. По поводу самочувствия Гордон предложила сверяться в комментариях в Инстаграм.
Читатели блога не поддержали стремление Екатерины такой ценой заполучить красивую фигуру: «Катя можно кушать всё, но по чуть-чуть и тренировки скачать и делать перед сном, результаты супер, насиловать организм не стоит, потом начнётся головокружение, недомогание, и все время слабость», «Катя, вы красивая, умная, сексуальная. Зачем так мучить себя? Лучше в сауне понежиться. Это приятно и полезно».
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