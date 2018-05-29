7 распространённых ошибок при выборе обуви

Казалось бы, что может быть проще? Понравилась обувь — померил и купил. Однако потом наступает время мозолей и мучительных попыток разносить неудобные туфли или кроссы. Чтобы как-то выйти из этого порочного круга, мы решили рассказать, какие ошибки чаще всего совершают люди при выборе обуви. Их вполне можно избежать.

Вы никогда не измеряли свою стопу

У стопы есть несколько параметров измерения: длина, ширина и подъём. Подъём бывает высокий, средний и низкий — этот показатель индивидуален для каждого человека. Остальные показатели могут меняться с течением времени в зависимости от колебания веса, различных заболеваний и возрастных изменений в сухожилиях и связках. Кроме того, у некоторых людей ноги бывают разного размера, причём обычно отличается не длина, а ширина. Это связано с тем, что вы даёте разную нагрузку на правую и левую ногу. Узнать длину и ширину своих стоп можно с помощью специального измерителя — обычно он есть в крупных обувных и спортивных магазинах.

Вы не знаете, есть ли у вас плоскостопие

Плоскостопие бывает продольное и поперечное. Чтобы узнать наверняка, есть ли оно у вас, лучше сходить к ортопеду. Кроме того, врач сможет посоветовать обувь, которая подходит именно вам. Попробуйте также использовать супинатор — он помогает поддерживать правильный свод стопы (однако и в этом случае лучше предварительно проконсультироваться со специалистом).

Вы подолгу ходите в неподходящей обуви

Обувь должна соответствовать вашей деятельности. Пройти десять километров на шпильках может быть и реально, но зачем усложнять себе жизнь? Туфли на высоких каблуках не обладают амортизацией, а также во много раз увеличивают нагрузку на переднюю часть стопы. Если вам предстоит долгий день на ногах, надевайте кроссовки или удобные ботинки. Для офиса подберите комфортную обувь из натуральных материалов — отлично подойдут мягкие кожаные балетки или проверенные кроссовки. Туфли на высоких каблуках лучше оставить для исключительных случаев.

Вы выбираете кроссовки для тренировок по внешнему виду

Для тренировок — в зависимости от их типа — разработано огромное количество обуви. И если в зале можно тренироваться в беговых кроссовках, то бегать лучше в специальных кроссах с подходящей амортизацией. Всегда ориентируйтесь на предназначение конкретной пары обуви. Опишите продавцам свой вид спорта, и они помогут вам подобрать правильную модель.

Беговые кроссовки, помимо амортизации, должны быть на полразмера больше, а тренировочные, напротив — плотно облегать ногу и фиксировать стопу. Для баскетбола и других игровых видов спорта тоже разработаны специальные модели. Фото:

Вам приходится разнашивать обувь

Если вы выбираете обувь исходя из её внешнего вида, то скорее всего вам приходится её разнашивать. Конечно, лучше этого избегать. Но если разносить обувь всё-таки нужно, ходите в ней дома — сначала совсем недолго, а затем чуть дольше. Плюс можете купить специальный спрей для растягивания. Однако помните: растянуть можно только обувь из натуральных материалов. Синтетика не растянется, а вот вы себе навредите.

Вы редко ходите босиком

На пляже — сандалии, дома — тапочки, на траве — кроссовки. Порой излишняя осторожность приводит к тому, что вы не даёте стопам дышать и ограничиваете их в движении. От природы наши ноги предназначены для ходьбы босиком, поэтому при любом удобном случае старайтесь снимать обувь (конечно, когда это безопасно). Естественный рельеф — камни, песок, трава, — расслабляют и укрепляют стопы, а также предотвращают плоскостопие. Многие продвинутые бегуны практикуют бег босиком по пляжу: это делает ноги сильнее.

Вы носите старую обувь

С любимой парой туфель расставаться тяжело — хочется доносить её «до последнего». Но как оказалось, это не лучшая идея. С течением времени подошва обуви истончается и теряет амортизацию. Ноги получают излишнюю нагрузку, и от этого могут появится боли в суставах. Если ваши кроссовки или сапоги выглядят изношенными, значит, пора их менять. Особенно это касается беговых кроссовок, где важна качественная амортизация. Беговые кроссовки лучше менять после 500-600 километров «пробега».