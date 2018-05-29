Русская баня и медовый скраб: любимые бьюти-процедуры Ирины Шейк

Чуть больше года назад у супермодели и ее мужа Брэдли Купера родилась дочь Леа де Сена. К слову, 32-летняя Ирина Шейк впервые стала мамой, что не могло не отразиться на ее фигуре. Но через пару месяцев звезда вернулась в прежнюю форму и продолжила участвовать в показах и фотосессиях. В чем же секрет стройности Ирины Шейк?

По словам супермодели, все дело в ее уходе за телом. В своих интервью Ирина часто рассказывает о своей любимой процедуре — русской бане. Она считает ее полезной не только для очищения кожи, но и всего организма. Даже переехав в США, супермодель нашла настоящую русскую баню в Лос-Анджелесе и ходит туда каждую неделю. Что касается поддержания тонуса кожи, Ирина является поклонницей натурального скраба из морской соли и меда. Стоит отметить, что такое средство помогает бороться с неровностями кожи и поддерживает ее эластичность. После бани и скраба Ирина всегда наносит на тело кокосовое масло, что является отличным способом ее увлажнения. Также звезда подиумов рекомендует делать гимнастику для мышц лица — по словам Ирины для сохранения рельефа она практикует выполнение особых упражнений, которые сама находит в сети.

По вопросам питания Ирина славится своей демократичностью: в своем Инстаграме модель часто публикует фото русских блинов и пирогов, в которых никогда себе не отказывает. По словам Шейк, ей повезло с генетикой и она никогда не сидит на строгих диетах. Но за неделю перед съемками, когда все тело должно быть в тонусе, Ирина вводит в свой рацион рыбу, зеленые овощи и много зеленого чая.