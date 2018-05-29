7 продуктов, которые нельзя есть перед сексом

Если вы хотите устроить зажигательный вечер, откажитесь от продуктов, которые его испортят. К ним относятся блюда, после которых приходят сонливость и тяжесть в животе. Итак, какие продукты перед сексом употреблять не следует?

К романтическому вечеру лучше готовиться заранее. С одной стороны, нет ничего лучше спонтанности. Но вместе с тем нет ничего хуже «газовых атак», плохого самочувствия, сонливости и отрыжки. Особенно перед сексом. Будьте мудрее и откажитесь от продуктов, которые принесут неприятные ощущения вам и вашему партнеру.

Фасоль

Вам кажется, что ужин из фасолевого салата неплох? Возможно, но только не перед ночью любви. Бобы, как известно, славятся провокацией «газовых атак», однако это еще не все. Нередко они обеспечивают вздутие живота. От этого ощущения дискомфортно будет вам и вашему партнеру. Причиной образования газа служит олигосахарид, содержащийся в бобовых. Олигосахарид не расщепляется, как обычный сахар, и поступает в толстую кишку нетронутым. Там за него принимаются бактерии, находящиеся в толстой кишке. Процесс, к сожалению, сопровождается газообразованием. Зато вы можете быть спокойны: все олигосахариды расщеплены.

Как быть любителям горохового супа и фасоли? Избежать метеоризма можно в случае, если олигосахарид будет расщеплен до попадания в толстую кишку. К сожалению, наш организм не вырабатывает ферменты, способствующие его переработке. Но есть препараты, содержащие синтезированный фермент. Для его производства используют грибок Aspergillus niger, который относится к черной плесени. Принимая подобные препараты, вы рискуете спровоцировать аллергию. Кроме того, эти ферменты запрещены людям, страдающим сахарным диабетом. Поэтому, перед тем как покупать лекарственные препараты подобного рода, посоветуйтесь с врачом.

Брокколи

Кажется, что капуста с низким процентом содержания калорий — лучший вариант для легкого ужина. На самом деле именно в ней содержатся сложные сахара, расщепить которые можно только с помощью бактерий. Вас ждет тот же эффект, что и при употреблении бобовых. Кстати, цветная капуста тоже находится в этой компании.

Картошка фри

Нельзя есть фастфуд в вечернее время и, разумеется, перед бурной ночью тем более. Быстрая еда содержит канцерогены и славится высоким гликемическим индексом. Сразу после еды вы почувствуете прилив сил и энергии, после которого наступят усталость и резкое желание перекусить снова. Такие ощущения в сексе не помогут, а, напротив, усугубят ситуацию.

Красное мясо

Это тяжелый продукт, который может перевариваться в течение 1-2 часов и более. Зачем вам то самое чувство тяжести и желание окунуться в сон? Конечно, исключать такой продукт из рациона не следует. Мясо богато белком и заряжает человека энергией в случае, если он планирует работать длительное время.

Перечная мята

Ментоловые конфетки, жвачки и листья мяты — не лучшие друзья в вопросах, касающихся секса. Будьте бдительны! Мята снижает уровень тестостерона и вызывает отрыжку. Из плюсов: свежее дыхание и профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта. Выбор за вами.

Сладкое

Говоря о шоколаде, конфетах и интересных десертах со сливками, не стоит забывать о том, что, сразу после того как вы их съедите, наступит взлет. Вы почувствуете прилив сил и желание пробежать несколько километров. Но через небольшой отрезок времени захочется укутаться в одеяло и не двигаться вовсе. За второй дозой вы не побежите, а вечер будет испорчен.

Сыры и молочные продукты

Слухи о пользе молочных продуктов были слишком преувеличены. Не стоит увлекаться сырами, особенно если вы с трудом перевариваете лактозу. После употребления таких продуктов наступает тяжесть. К тому же они являются слизеобразующими.