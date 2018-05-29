Зачем нужны магний и цинк?

По статистике только четверть населения земного шара получает необходимое количество магния с пищей, большая часть людей не подозревают о том, что они страдают от дефицита магния, и не осознают его важности для здоровья. На фоне дефицита магния всегда развивается дефицит цинка, что особенно опасно для мужчин, так как в этих условиях понижается выработка тестостерона.

Магний принимает важнейшее участие в обмене энергии, он высвобождает энергию для тренировок, а также для всех протекающих в организме процессов. Чем выше физическая активность организма, тем сильнее его потребность в магнии. Уровень содержания этого элемента сильно снижается при соблюдении безуглеводных диет и у спортсменов на сушке. Распознать дефицит магния можно по повышению артериального давления, судорогам в мышцах, особенно в ногах, головным болям и нарушениям сна, склонности к быстрому утомлению и депрессиям. При длительном дефиците магния начинают страдать кожа и соединительные ткани, из-за нарушения производства коллагена кожа теряет упругость, структура костей разрушается.

Взрослый мужчина должен ежедневно получать 400-450 мг магний в день, женщина — 310-320 мг, максимальным допустимым количеством будет 600-700 мг в день. Превысить норму употребления магния при питании обычными продуктами невозможно, так как организм усваивает не более 30% магния, содержащегося в пище. Организм человека может накапливать магний впрок, большая часть его находится в костях, общее количество составляет 22-26 граммов.

Потерю магния вызывает резкая сильная потеря жидкости, к примеру, при отравлении или при интенсивной тренировке с обильным потоотделением.

Больше всего магния содержится в семенах чиа, на 100 граммов продукта приходится 350 мг элемента, в 100 граммах икры рыб содержатся не менее 300 мг магния. Богаты по содержанию магния орехи — кедровые, кешью, миндаль, в среднем на 100 граммов орехов приходится 200-300 мг элемента. В киноа и гречке присутствует 200-230 мг на 100 грамм крупы.

Вместе с магнием в регуляции обменных процессов участвует цинк, при его дефиците в первую очередь страдают иммунитет и производство половых гормонов. Цинк нужен для производства аминокислот в мышечных тканях, при его недостатке мышцы не будут выдерживать тренировочный режим, не смогут эффективно работать и быстро восстанавливаться.

Недостаток цинка не имеет таких ярких проявлений, как недостаток магния, но эти два явления обычно сопутствуют друг другу. В день мужчина должен употреблять 10-11 мг цинка, женщина — 7-8 мг, при активных занятиях спортом потребность повышается до 15 мг, максимальная безопасная дневная дозировка составляет 40 мг.

Лидером по содержанию цинка являются тыквенные семечки, на 100 грамм продукта приходится 10 мг цинка, чечевица и подсолнечные семечки содержат около 5 мг на 100 граммов. При этом лучшими источниками цинка являются мясные продукты, 100 граммов говяжьей печени содержит не менее 4 мг цинка, в самой говядине количество цинка может доходить до 8 мг. На 100 граммов куриного мяса приходится от 1 до 4 мг цинка, зависит от вида мяса и его качества.

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