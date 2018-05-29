Елена Летучая озвучила диету, на которой экстремально похудела к лету 

@elenapegasЕлена Летучая озвучила диету, на которой экстремально похудела к летуНесколько месяцев назад Елена Летучая (39) призналась фолловерам, что поправилась за зиму. Телеведущая даже уезжала на некоторое время в испанскую клинику, чтобы пройти курс очищения, но это не возымело должного эффекта. Затем Летучая решилась на крайнюю меру: отказалась от сахара и молочных продуктов. Результат не заставил себя ждать: лишние килограммы растаяли за несколько месяцев. На днях теледива продемонстрировала стройную фигуру в спортивных лосинах и топе. Поклонники остались в восторге и засыпали ее комплиментами.
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 27 Май 2018 в 9:52 PDT По словам Летучей, будучи заядлой сладкоежкой, зимой она пристрастилась к мороженому и частенько лакомилась им на ночь, но теперь эта вредная привычка в прошлом. Теледива сказала решительное «нет» всем десертам, молоку и мясу. По мнению Летучей, если ей хочется сладкого, она съедает фрукт или ягоды, а также добавляет в каши рисовый и кленовый сиропы. Кроме того, знаменитость заметила, что после отказа от сахара и молочки существенным образом улучшилось состояние ее кожи: «Мой организм стал работать по-другому. Преобразилась кожа, волосы — абсолютно все! Очень многое зависит от питания. Как только дашь себе слабину, начинают расти бока! Поэтому только дисциплина!». А тем временем муж Елизаветы Боярской поделился простым секретом похудения на 15 килограммов.
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 4 Май 2018 в 10:42 PDT