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Доказано, что человек мощнее компьютера
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Доказано, что человек мощнее компьютера 

Рамблер 43 минуты назад
Футурологи предсказывают победу искусственного интеллекта над человеческим в отдалённом будущем. Но пока нет никаких предпосылок думать, что это действительно возможно, ведь наш организм по-прежнему мощнее любой машины.
1. Утверждение о том, что человек использует лишь 10 процентов мозга, давно опровергнуто. В реальности мы задействуем именно столько ресурсов, сколько требуется в данный момент.
2. Специалисты уверяют, что к 2020 году общий объём информации, накопленной человеком, достигнет цифра 30 зеттабайт (в 1 зеттабайте содержится 10 в 21-ой степени байтов). Но в человеческом теле уже содержится 60 зеттабайт информации!
3. В человеческом глазу содержится примерно 126 мегапикселей. За секунду посредством глаз мы считываем информацию объёмом 21,45 гигабайта, тогда как камера смартфона за 1 секунду записывает видео, объём которого всего 375 мегабайта.
4. В человеческом мозге каждую секунду происходит примерно 100 000 химических реакций, что сравнимо со скоростью движения 340 км/ч.
5. Для работы мозга необходима энергия 20 ватт. Чтобы компьютер работал с такой же скоростью и производительностью, ему необходима энергия 1,4 мегаватт.
6. Мозг и организм человека обладают невероятной компенсаторной способностью и работают даже при серьёзных травмах. Даже самые продвинутые гаджеты этим похвастаться не могут.
Женский форум
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