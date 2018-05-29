Как избавиться от висцерального жира?

Внутренний висцеральный жир намного опаснее подкожного. Если подкожный жир — это эстетическая проблема, то висцеральный окружает внутренние органы и угрожает здоровью, его наличие говорит об ожирении. В небольших количествах висцеральный жир необходим для нормального функционирования организма, но в больших количествах он начинает сдавливать органы и становится причиной изменений гормонального фона.

Большое количество висцерального жира появляется по причине малоподвижного образа жизни и превышений допустимой калорийности рациона. Определить наличие лишнего висцерального жира можно даже визуально, он выдавливает живот вперед и делает тело шарообразным. Запасы висцерального жира не используются для энергетического обмена, в отличие от подкожного жира висцеральный имеет очень мало капилляров в своей структуре. Несмотря на это избавиться от внутреннего жира возможно, для этого нужны регулярные тренировки.

Необходимо проводить регулярные кардиотренировки средней интенсивности, их целью является увеличение кровотока в жировых тканях и принуждение организма к использованию висцерального жира. Запустить процесс сжигания висцерального жира не просто, но он имеет свойство ускоряться при постоянных кардионагрузках. Для людей без спортивной подготовки такими нагрузками будут энергичная ходьба, занятия на эллипсе или велотренажере, использование плавания и бега не рекомендуется, это слишком интенсивные нагрузки, при которых пульс уходит из зоны жиросжигания.

В борьбе с висцеральным жиром главным будет запустить процесс, для этого нужно регулярно получать кардио нагрузки. Периодичность тренировок должна составлять 2-4 раза в неделю, продолжительность каждой — не менее 45 минут. Первый результат становится заметным через пару месяцев, в это время можно переходить к силовым нагрузкам и тренировке мышц брюшного пресса.

Когда процесс сжигания внутреннего жира запущен на полную мощность, возможно терять до 500 граммов висцерального жира в неделю.

Для усиления эффекта от спорта необходимо правильное питание, при желании избавиться от висцерального жира категорически противопоказаны строгие диеты и голодание. Важно знать и соблюдать свою суточную норму калорийности питания, полностью исключить из рациона высококалорийные продукты. Необходимо научиться чувствовать сытость и не переедать, именно переедание в вечернее время приводит к появлению лишнего внутреннего жира.

Нужно настроить себя на то, что процесс сжигания висцерального жира будет длительным, но не сложным. Потребуется ввести в свою жизнь регулярные тренировки и следить за своим питанием. После избавления от лишнего висцерального жира люди начинаю чувствовать себя намного легче, их перестают беспокоить отеки в ногах и отдышка, нормализуется настроение и уровень самооценки.

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