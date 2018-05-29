Влияет ли потливость на снижение веса

Ты, наверное, не раз замечал, что некоторые люди, занимаясь спортом, надевают на себя несколько слоев одежды, или специальную одежду для похудения. Эстетической цели это действие не несет, зато имеет практический смысл. Ну, по крайней мере, им так кажется, потому что в таком наряде при физических нагрузках выделяется огромное количество пота. Отсюда вытекает вопрос: влияет ли потливость на снижение веса? Чтобы на него ответить, сначала нужно разобраться, почему мы вообще потеем. Средняя температура тела человека, как ты знаешь, равна 36,6°C. Когда она повышается, организм через миллионы потовых желез выделяет влагу, которая охлаждает тело. При этом уровень температуры и влажности снаружи влияет на количество выделяемого пота. Этот показатель зависит также и от генетических особенностей человека — его веса, пола, возраста. Люди с более высоким содержанием жира обычно потеют обильнее, потому что масса их тела требует больше времени, чтобы остыть.

Пот и жир Жир выделяется из жировых клеток, чтобы обеспечить организм необходимой энергией. В дальнейшем он расщепляется на кислоты и глицерин, которые метаболизируются. Соответственно, жир уходит при необходимых энергозатратах организма, то есть при физических нагрузках. И эта функция не зависит от прочих обстоятельств, которые провоцируют потоотделение. Целенаправленная тренировка в жарких или влажных условиях не означает, что ты будет больше работать. Ты просто поднимаешь температуру своего тела до такой степени, что начинаешь больше потеть. Представь себя сидящим на пляже в зимней куртке при жаре 50°C. Несмотря на то что твои нагрузки в этом случае нулевые, количество пота будет равняться месячной норме осадков Индии. А происходить это будет из-за потребности тела в сильной терморегуляции. И наоборот: если ты будешь совершать физические нагрузки при холоде, например бегать зимой, то твое тело будет сжигать жир соизмеримо энергозатратам. Даже при том, что выделение пота будет незначительным.

Ты не похудел — просто ушла вода

Ты мог заметить, что после интенсивной тренировки твой вес становится ниже. Причем иногда цифра может достигать 1-2 кг. Но ты не сбросил такое количество жира за одну тренировку, а просто из тебя вышло большое количество жидкости. Такая потеря веса имеет смысл для получения кратковременного результата. Например, профессиональные бойцы намеренно обезвоживают свой организм перед взвешиванием. Остальным же рекомендуется восполнять потерю влаги обильным употреблением воды или спортивного напитка. Если организм будет обезвожен, то ты не будешь потеть вообще. И при повышении температуры тела у него не будет ресурсов для того, чтобы остудиться. В конечном счете это приведет к потере работоспособности. Именно поэтому гидратация имеет огромное значение для достижения высоких показателей в области спорта и при других физических нагрузках.

Употребление воды во время тренировок важно, если ты работаешь на увеличение мышечной массы. Выпивай около половины литра до начала упражнений и примерно 0,3 литра каждые 20 минут во время тренировки. По окончании тренировки встань на весы, и если они говорят, что ты потерял вес, то выпей еще жидкости, чтобы компенсировать вышедшую из тебя влагу. Фитнес не работает: почему люди все равно жиреют