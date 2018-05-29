Хочу на море: как защитить кожу от солнечных ожогов

Всю долгую зиму мы мечтаем о ярких и теплых солнечных лучах. Однако большинство девушек, с приближением лета абсолютно перестают помнить про то, что солнце может быть нам не только другом, но и врагом. В погоне за безупречным загаром многие пренебрегают защитными средствами — в результате этого появляются ожоги, гиперпигментация и другие неприятные «бонусы». Как снизить риск пребывания на солнце и сохранить красоту кожи, мы посоветовались с врачом-косметологом, дерматовенеролог GMTClinic Александра Брендле.

Крем в руки

Позаботиться о дополнительном питании и увлажнении кожи необходимо заранее. Те, кто считают, что с солнцезащитным кремом невозможно загореть, — глубоко заблуждаются. Солнцезащитный крем спасает от ожогов и пигментации, но не исключает появление загара. В летний период в состав крема для ухода за лицом непременно должен входить SPF-фактор не менее 30. При выборе SPF-фактора необходимо учитывать не только фототип вашей кожи, но и погодные условия. Более высокий защитный фактор требуется весной и летом. Крем рекомендуется наносить не сразу, а за тридцать минут до выхода. Защиту необходимо подбирать в зависимости от оттенка и типа вашей кожи. Ну и не забывайте, что действие любого крема недолговечно — защиту нужно наносить снова после каждого выхода из воды. Это относится даже к водостойким средствам. Летом солнцезащитным кремом рекомендуется пользоваться не только на пляже, но и перед прогулкой. В пасмурные дни вашей коже также необходима защита. Именно в эти дни для кожи становятся опасными лучи спектра А, которые влияют на ее старение.

Витаминный заряд

Рекомендуется за четыре месяца до начала жаркого летнего сезона начать применять бета-каротин. Он является предшественником витамина А и участвует в комплексной антиоксидантной защите организма. Благодаря бета-каротину ваш загар будет не только красивее и ровнее, но и сохранится намного дольше. Для профилактики в рацион рекомендуется добавить кислоты Омега-3 и тиоктацид. Именно эти кислоты окажут положительный эффект на состояние не только кожи, но и волос.

Встречают по одежке

Солнцезащитные очки, кепки, шляпы с широкими полями, туники и другая пляжная одежда уберегут вашу кожу от солнечных ожогов, особенно в первые дни отпуска. Не спешите в первый же день бросаться под прямые лучи солнца в надежде на ровный загар. Организму необходимо адаптироваться после смены климата. Для многих является открытием, что солнцезащитное средство необходимо наносить даже на те участки тела, которые, казалось бы, закрыты одеждой. Легкие летние материалы запросто пропускают ультрафиолетовые лучи и не являются полноценной защитой. Пожалуй, исключением может быть только одежда, которая имеет UV-защиту. Чаще всего таким свойством обладают головные уборы, детская одежда для пляжного отдыха и спортивная экипировка.

Парфюму — нет!

При активном солнце пользоваться парфюмерией становится небезопасно. Старайтесь наносить аромат только на одежду и волосы. Нанесение парфюмированных средств с мощными отдушками может вызвать ненужную неравномерную пигментацию, аллергию или даже ожог. Спровоцировать аллергию могут даже солнцезащитные средства с сильными отдушками. Поэтому после загара рекомендуется использовать специализированные средства, которые содержат в себе успокаивающие компоненты: масло ши, алоэ вера и т. д.

Дневные кремы, бальзамы для губ, тональные основы, несмотря на то, что имеют непродолжительный контакт с солнцем, также должны обладать хотя бы минимальным SPF-фактором.

По часам

Привыкать к палящему солнцу необходимо постепенно, поскольку тело после зимы достаточно чувствительно к ультрафиолетовым лучам. Самым безопасным временем для загара являются промежутки от 9 до 11 часов и от 16 до 19 часов. В эти часы ультрафиолетовое излучение не такое сильное, а значит, риск получить ожог сводится к минимуму. Не допускайте во время загара обезвоживания организма. Пейте больше чистой воды либо тонизирующего зеленого чая.