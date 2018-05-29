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Пережившая рак кожи британка продолжила загорать
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Пережившая рак кожи британка продолжила загорать 

Lenta.ru 57 минут назад
Фото: Lenta.ru
Любительница позагорать из Великобритании призналась, что не отказалась от солнечных ванн даже после того, как ей диагностировали рак кожи. Об этом сообщило издание The Mirror.
Сара Бойтон (Sarah Boyton) из Лондона призналась, что всю жизнь загорала при малейшей возможности и не пользовалась солнцезащитным кремом. В итоге у 51-летней женщины развился рак кожи: врачи удалили опухоль с ее лица, оставив пятисантиметровый шрам под глазом, и запретили долго находиться на солнце.
Но даже после этого женщина не прекратила загорать и ездить на пляжные курорты дважды в год, однако начала наносить на кожу слабый солнцезащитный крем: «Я люблю лежать на солнцепеке и чувствовать тепло на моей коже, я знаю, что мне нельзя это делать, но ничего не могу с собой поделать. Я зависима от темного цвета кожи и не остановлюсь, пока она не начнет сиять от загара».
Женщина отметила, что запрещает своей 28-летней дочери загорать так же много, как и она. Однако сама Бойтон не собирается бросать хобби, так как после гибели сына в аварии считает, что «чему быть, того не миновать».
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