Что действительно нельзя и что можно при беременности

Что категорически нельзя делать во время беременности

К счастью, любое суждение о беременности уже давно либо подтверждено, либо опровергнуто учеными. Давайте начнем с того, что и правда не стоит делать при беременности всем без исключения представительницам прекрасного пола. Первый пункт нашего списка — алкоголь. Спиртосодержащие продукты содержат этанол, который негативно сказывается на здоровье и развитии плода на любом сроке. Также под запретом находятся сигареты и кальян. И, конечно, любые наркотические средства и опиаты.

Также будущим мамам придется отказаться от некоторых косметических процедур. Например, под запретом чистка лица, контурная пластика, рф-лифтинг, ботокс, лазерная эпиляция, лазерная кавитация. Красить волосы во время беременности также не рекомендуется.

Отметим, что активности и занятия спортом не противопоказаны для будущих мам, если беременность протекает без осложнений. Однако существуют виды спорта, которые находятся под строгим запретом. А именно: теннис, волейбол, легкая атлетика, конный спорт, а также другие активности, связанные с прыжками и резкими перемещениями. Поход в скалодром и веревочный парк тоже придется отложить. Ведь взрывные движения могут провоцировать резкое сокращение дна матки, в результате чего плацента может преждевременно отслоиться. В таком случае жизнь и здоровье малыша рискуют оказаться под угрозой.

Вся правда о продуктах

В своих материалах мы не раз повторяли, что для будущих мам очень важен сбалансированный рацион. Это не значит, что от сладкого и мучного стоит отказаться навсегда, однако в период беременности необходимо употреблять булочки и шоколадки в строго умеренном количестве. Чрезмерный вес, безусловно, скажется на вашем здоровье, каждый лишний килограмм придаст дополнительную нагрузку вашему организму, а ему и так приходится работать на двоих.

Так вот если тортики и пирожки не попадают под прямой запрет, то существует ряд продуктов, от употребления которых будущим мамам стоит действительно отказаться: плохо проваренное или прожаренное, а также сырое мясо. В нем может содержаться инфекция токсоплазмоза, которая опасна для плода.

Сырые морепродукты и рыба могут также быть источником различных бактерий. Паразиты, проникая в организм будущей мамы, могут вызвать преждевременные роды.

Непастеризованное молоко может таить в себе сальмонеллу. Эта бактерия также весьма опасна для развития плода. По этой же причине стоит убрать из рациона сырые яйца.

Тунец и другая морская рыба может содержать в себе ртуть, поэтому этот продукт стоит также исключить из своего рациона.

«Аллергенные» лакомства: апельсины, клубника, лимоны, шоколад, а также экзотические фрукты не находятся под прямым запретом. Однако употреблять их стоит с особой осторожностью. В период беременности даже у женщины, не страдающей ранее аллергией, эти продукты способны вызвать острую реакцию. Что, в свою очередь, может стать причиной позднего токсикоза.

Пить или не пить?

Если про алкоголь все предельно понятно, то вот насчет кофе существуют разные мнения. Конечно, чрезмерное употребление этого бодрящего напитка может вызвать у будущей мамы повышение артериального давления, однако одна порция кофе с молоком в день никак не отразится на здоровье малыша. Так что в этом случае надо четко знать меру.

Еще один спорный напиток — сладкая газировка. Ничего полезного она вам не принесет, а если употреблять сладкую воду литрами, то это прямой путь к ожирению. Но уж если вам хочется выпить стакан газировки в жаркий летний день, то вы можете себе это позволить. Однако лучше выпить кружку сока или минеральной воды.

Отдельная категория — травы. Многие из них способны нанести вред малышу и маме. Важно знать: существуют растения, способные вызвать замирание плода, некоторые из них воздействуют на сокращение маточной мускулатуры, что в свою очередь может вызвать отслоение плаценты. А это очень опасно для жизни и здоровья малыша. Как вы видите, ситуация с травами достаточно серьезная. Поэтому перед употреблением отваров обязательно проконсультируйтесь с врачом и ознакомьтесь с противопоказаниями, а лучше вообще отложите такие напитки на послеродовой период.

Народные приметы — правда или вымысел?

Как мы отмечали ранее, некоторые будущие мамы, нося дитя под сердцем, становятся слишком суеверными. На этот счет может быть несколько причин: долгожданная беременность и страх потерять малыша, а также чрезмерная эмоциональность, связанная с изменившимся гормональным фоном. В любом случае женщины имеют права на осторожность и сомнения. Тем более, что некоторые народные приметы и поверья правда таят в себе истину.

Например, существует легенда, что беременной нельзя брать на руки кошек, а также не стоит играть с ними, иначе у ребенка будет много врагов. Здесь есть доля правды, ведь милые кошки являются переносчиками опасного для плода токсоплазмоза. Не знаем, как насчет врагов, но вот на здоровье малыша эта инфекция может отразиться. Так что лучше обходить этих животных стороной.

А можно ли при беременности спать на спине? На ранних сроках (первый триместр) беременности — да, врачи разрешают будущим мамам спать в любой удобной позе. А вот во втором и третьем триместрах спать на спине не стоит. Это табу, хранимое нашими бабушками, имеет под собой вескую основу. Ведь в такой позиции резко вырастает нагрузка на нижнюю полую вену, вследствие чего нарушается кровяной отток от нижних конечностей к сердцу. Кроме того, в этом случае значительно увеличивается давление на внутренние органы, а также осуществляется дополнительная нагрузка на позвоночник, что может вызвать боли в спине.

«Поднимать руки вверх нельзя во время беременности», — твердят наши бабушки. По их словам, такие действия могут вызвать обвитие пуповиной у ребенка. Однако это утверждение далеко от правды. Как правило, подобные осложнения могут зависеть от длины пуповины. Однако отметим, что будущим мамам после второго триместра беременности не стоит резко поднимать руки вверх. Такие действия могут вызвать излитие околоплодных вод или преждевременные роды.

Беременной нельзя стричь волосы — еще один запрет от наших предков. «Если подрезаешь волосы — сокращаешь ребенку жизнь», — гласит легенда. Спешим вас разубедить — это абсолютно безопасная процедура для здоровья малыша. Не переживайте напрасно, вот нервничать вам и правда нельзя, а стричься — можно.

Также в народе бытует мнение, что гладить живот беременным нельзя. Но на самом деле нет ничего страшного в том, что будущий папа, бабушки и дедушки гладят животик и разговаривают с ним, а вот разрешать ли прикасаться к себе посторонним людям — решать только вам. Интересно отметить, что в некоторых штатах США существует закон, который запрещает трогать живот беременной без ее согласия.