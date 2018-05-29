Как меньше потеть в жару?

Природа наградила человека механизмом потоотделения не просто так, через пот организм регулирует свою температуру. Когда на улице жарко, организм начинает перегреваться и усиливает выработку пота для охлаждения. Пот — это не просто жидкость, а раствор солей, он выделяется при раздражении тепловых рецепторов на коже. При испарении пота с поверхности кожи организм охлаждается, при пребывании во влажной среде испарения не происходит, поэтому многие люди плохо переносят пребывание во влажном жарком помещение.

Во время тренировок потоотделение не только смущает, но и мешает эффективно заниматься, к примеру, когда пот попадает в глаза. Интенсивность потоотделения заложена на генетическом уровне, но существует несколько способов исправить ситуацию в свою пользу.

Чаще всего от чрезмерно активного потоотделения страдают люди, которые привыкли вести малоподвижный образ жизни с самого детства. Первый способ уменьшить интенсивность выделения пота заключается в снижении уровня активности. Когда нагрузки становятся ниже, щитовидная железа выделяет меньше гормонов, а сердечно-сосудистая система проще их переносит, в результате потоотделение замедляется.

Щитовидная железа оказывает прямое влияние на процесс выделения пота, поэтому если вы сильно потеете даже при умеренных нагрузках и в прохладном помещении, это повод для обращения к эндокринологу.

Повлиять на уровень потливости можно посредством изменения рациона. Некоторые продукты способствую усиленному потоотделению, в первую очередь это алкогольные и газированные напитки, кофе, слишком горячая и острая пища. Если понаблюдать за свои телом во время тренировок и проанализировать, что вы употребляли в пищу до занятия, можно определить нежелательный продукт и исключить его из меню.

Правильный выбор антиперсперанта делает тренировки более комфортными. Хороший антиперсперант практически не имеет запаха, благодаря чему его можно использовать не только для подмышек, но и для любой части тела с повышенным потоотделением. При аллергии на антиперсперанты можно использовать в качестве альтернативы раствор соды в воде, сода обеспечивает антибактериальный эффект, устраняет неприятный запах, предотвращает воспаления.

Если беспокоит попадание пота в глаза, то перед тренировкой следует нанести на волосистую часть головы сухой шампунь. Средство будет впитывать пот, не допуская образования потоков. Если чрезмерное потоотделение беспокоит не только во время тренировки, но и после нее, то нужно помочь своему телу охладиться, например, принять прохладный душ или хотя бы окунуть ноги в холодную воду.

Немаловажную роль играет материал, из которого изготовлена спортивная форма. Хлопковые вещи впитывают пот, усиливают его запах, неприятно натирают кожу. Современные синтетические ткани пропускают пот через себя и ускоряют его испарение. Через такую ткань кожа будет дышать, а организм — охлаждаться, в таких условиях для регуляции температуры тела не потребуется повышенное потоотделение.

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