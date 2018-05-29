5 продуктов, мешающих похудеть

Врач-диетолог, член национального общества диетологов Альбина Комиссарова рассказала BeautyHack, за что она не любит протеиновые батончики и почему из рациона нужно исключить обезжиренные продукты.

Батончики

Забудьте о «мюсли» и протеиновых батончиках. В 90% они содержат много жира, быстрых углеводов и сахара. По калорийности такой перекус равнозначен куску торта.

На протеиновых батончиках плотно «сидят» те, кто регулярно занимаются в тренажерном зале, покупаясь на надпись «содержит 25 г. белка». Но, помимо протеинов, в них столько же липидов и углеводов. Такой батончик заменяет полноценный прием пищи и добавляет в рацион 300-400 лишних калорий — помните об этом.

Обезжиренные продукты

Пользы от продуктов с нулевым процентом жирности нет! Без липидов белок, кальций и другие макро— и микроэлементы не усваиваются.

Молочные продукты 0% безвкусные и не имеют нужной консистенции — производители добавляют в них крахмал, загустители, сахар, что в несколько раз увеличивает калорийность. В 300 мл. обезжиренного йогурта содержится примерно 19 гр. сахара — столько же в половине плитки молочного шоколада.

Продукты без содержания липидов не насыщают: через 15-20 минут после их употребления опять хочется есть — мозг не получает сигнал о насыщении.

Обезжиренный творог, йогурт, кефир под строгим запретом для худеющих!

Выбирайте продукты со средним процентом жирности: 5% — идеально.

Смузи

Фруктовые смузи — не только источник витаминов, микро— и макроэлементов, но и калорий, быстрых углеводов и сахара. Относитесь к этому напитку аккуратнее, если хотите снизить вес.

Формула идеального смузи для худеющих: вода или растительное молоко вместо обычного (кокосовое, миндальное, соевое), фрукты с минимальным содержанием сахара (яблоки, киви), 50% овощей (огурцы, сельдерей, шпинат, базилик).

Если пьете его вместо завтрака, добавьте овсяные хлопья и льняные семена — источник Омега-3. В смузи для перекуса положите несколько ложек 5% творога.

Сахарозаменители

О вреде сахарозаменителей я уже рассказывала (читайте тут) — часто именно они становятся причиной лишнего веса. Сукралоза (получают из сахара путем специальной обработки), например, имеет нулевую калорийность, но при этом плохо влияет на микрофлору кишечника и практически не усваивается.

Отдавайте предпочтение натуральным сахарозаменителям с меньшей калорийностью. Кленовый сироп — идеальный вариант: 260 ккал, много кальция и витаминов группы В.

Овсяные хлопья быстрого приготовления

Это «кладезь» быстрых углеводов, сахара, ароматизаторов и пищевых добавок.

Выбирайте хлопья, которые нужно варить. Если на это нет времени — запаривайте на ночь.

Самые полезные — «Экстра 1». Их изготавливают из цельной крупы. На втором месте «Экстра 2» — производятся из разрезанной крупы и требуют меньше времени для варки. И, наконец, для тех, у кого совсем нет времени, — «Экстра 3». Готовятся быстро, но при этом сохраняют полезные свойства.