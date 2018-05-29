Лучшие свадебные диеты, которые советуют эксперты

Западные эксперты диетологии уверяют, что предсвадебные диеты должны отличаться от обычных. В период подготовки к главному событию организмы невест подвергаются стрессам, которые ведут к гормональным сбоям. Мы собрали 4 лучшие диеты для невест, которые помогут привести фигуру в великолепную форму и стабилизировать психологическое состояние.

1. Диета для сияющей кожи

По мнению голливудского диетолога Кимберли Снайдер, главный залог женской красоты в здоровой и сияющей коже. Поэтому эксперт рекомендует за несколько месяцев до свадьбы исключить из рациона газировку, кофе и мучные изделия. В первую половину дня Снайдер рекомендует употреблять около 4-5 фруктов, один большой овощной салат, а вечером не отказывать себе в рыбе или морепродуктах.

Стоит отметить, что подобного рациона придерживалась и Меган Маркл. Недавно ее мама рассказала, что будущая жена принца Гарри на обед съедала большой салат с тунцом, а ближе к вечеру ограничивалась морепродуктами на гриле. Австралийский диетолог Мелани МакГрайс утверждает, что самое главное — употреблять оливковое масло. Оно улучшает кровообращение, а следовательно — освежает цвет лица.

2. Магниевая антистрессовая диета

Ничто так не улучшает психологическое состояние, как рацион с высоким содержанием магния. По исследованиям специалистов института неврологии РАМН, главное значение этого элемента в его способности противодействовать стрессовым факторам, тормозить процессы возбуждения в центральной нервной системе и снижать чувствительность организма к внешним воздействиям. Диетологи рекомендуют невестам добавлять в свой рацион такие продукты, как гречка, амарант, бурый рис и морские водоросли. Но самой лучшей добавкой к питанию станет кунжут — семена этого растения содержат больше всего магния. Кстати, большой поклонницей магниевой диеты в Голливуде является Джессика Альба . Ее диетолог Келли Левак придумала для своей подопечной особое блюдо с высоким содержанием магния: буррито с бурым рисом, морковью и кунжутом, завернутое в лист нори.

3. Диета для очищения организма

Ничто не способствует обновлению организма так, как это делают продукты с высоким содержанием антиоксидантов. К слову, супермодель Ирина Шейк давно исключила из своего рациона кофе, заменив любимый капучино на зеленый чай. Австралийский диетолог Мелани МакГрайс считает, что во время подготовки к свадьбе невестам необходимо прекратить употребление кофеина. Удачная замена — травяные чаи и вечерний бокал красного сухого вина.

Голливудский диетолог Оз Гарсиа рекомендует питаться волокнистыми овощами и фруктами, богатыми антиоксидантами: брюссельской капустой, свеклой, баклажанами, черникой и цитрусовыми. Идеальный вариант: смузи из ягод на завтрак, рыба с овощами на обед и порция большого салата на ужин. Кстати, не забывайте про шпинат, он также богат антиоксидантами и выводит шлаки из организма.

4. Диета для плоского живота

Идеально сидящее свадебное платье — мечта каждой невесты. Поэтому за 2-3 недели до торжества специалисты рекомендуют придерживаться особого питания. Известный американский диетолог и автор бестселлера "Диета для плоского живота" Синтия Сасс утверждает, что основной секрет в исключении продуктов, вызывающих вздутие. Эксперт рекомендует воздержаться от употребления бобовых, арбуза, мучных изделий, авокадо, маринованных продуктов, капусты, лука, брокколи и цитрусовых.

Кстати, для плоского живота Синтия рекомендует в течение дня выпивать 2-3 литра особого напитка, состоящего из воды, кусочков огурца, лимонного сока, тертого имбиря и мяты.