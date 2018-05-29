Лаборатория La Roche-Posay запустила кампанию «Сезон аллергии»

У большинства аллергиков симптомы проявляются на коже лица и области вокруг глаз. Первые признаки этого — покраснения, шелушения, зуд, отёчность и повышенная чувствительность кожи.

В рамках кампании «Сезон аллергии» все желающие смогут сдать бесплатные анализы на распространённые аллергены или получить бесплатный набор мини-продуктов в аптеке. Для тех, кто сомневается в наличии аллергии, доступен анализ «Фадиатоп». Этот метод определяет, чем вызвана реакция на коже: повышенной чувствительностью или внешними аллергенами. Приём анализов проходит в центрах лаборатории партнёра Helix, оплачивается только стоимость забора биоматериала, которая не превышает 180 рублей. В состав противоаллергенного набора входят три средства для сверхчувствительной и склонной к аллергии кожи: мицеллярная вода Ultra (15 мл), уход Toleriane Ultra Fluide (2 мл) и дополнительный уход для кожи вокруг глаз Toleriane Ultra Yeux (2 мл). В каждом наборе есть карточка с рекомендациями по уходу за кожей.

Узнать список городов, в которых проходит акция, и зарегистрироваться для участия в программе можно здесь. Статьи по теме Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay запустила акцию «Свобода от акне» Лаборатория La Roche-Posay представила новый очищающий гель-уход Как пережить весну: 20 полезных советов при аллергии 4 аллергена, которых мы не замечаем

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