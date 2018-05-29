Ещё
Лаборатория La Roche-Posay запустила кампанию «Сезон аллергии»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лаборатория La Roche-Posay запустила кампанию «Сезон аллергии» 

The Challenger 47 минут назад
Фото: The Challenger
У большинства аллергиков симптомы проявляются на коже лица и области вокруг глаз. Первые признаки этого — покраснения, шелушения, зуд, отёчность и повышенная чувствительность кожи.
В рамках кампании «Сезон аллергии» все желающие смогут сдать бесплатные анализы на распространённые аллергены или получить бесплатный набор мини-продуктов в аптеке. Для тех, кто сомневается в наличии аллергии, доступен анализ «Фадиатоп». Этот метод определяет, чем вызвана реакция на коже: повышенной чувствительностью или внешними аллергенами. Приём анализов проходит в центрах лаборатории партнёра Helix, оплачивается только стоимость забора биоматериала, которая не превышает 180 рублей. В состав противоаллергенного набора входят три средства для сверхчувствительной и склонной к аллергии кожи: мицеллярная вода Ultra (15 мл), уход Toleriane Ultra Fluide (2 мл) и дополнительный уход для кожи вокруг глаз Toleriane Ultra Yeux (2 мл). В каждом наборе есть карточка с рекомендациями по уходу за кожей.
Узнать список городов, в которых проходит акция, и зарегистрироваться для участия в программе можно здесь. Статьи по теме Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay запустила акцию «Свобода от акне» Лаборатория La Roche-Posay представила новый очищающий гель-уход Как пережить весну: 20 полезных советов при аллергии 4 аллергена, которых мы не замечаем
Запись «Лаборатория La Roche-Posay запустила кампанию „Сезон аллергии“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
The Challenger: последние новости
7 самых распространённых ошибок при выборе обуви Как и зачем разговаривать о сексе с партнёром: пошаговая инструкция для тех, кто стесняется Без шума и пыли: как правильно делать уборку дома
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: насколько вы провинциальны1
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть93
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини3
Мать кормит школьницу грудью — и не будет бросать11
Жара: микробикини снова в моде29
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
04:34
Что случилось с грудью Пелагеи
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:03
Доказано, что человек мощнее компьютера
Здоровье
01:00
«Швы разошлись прямо в самолете»
Звёзды
05:04
Тайны фаст-фуда, о которых молчат рестораны
Еда
04:01
«Проблема кроется в лобных долях мозга»
Дом и сад
00:19
Звезда «Секрета тропиканки» показала тело в бикини
Звёзды
06:09
Есть ли у вас сверхспособности: видеотест
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение