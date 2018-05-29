Почему обезвоживание опасно?

Обезвоживанием называют потерю телом жидкости и минеральных веществ. Недостаток воды вызывает упадок силы и выносливости, желание съесть что-то сладкое, появление неприятного запаха изо рта, ухудшение настроения. Тяжелые стадии обезвоживания могут привести к психическим расстройствам, мигреням, травмам на рядовых тренировках со средней нагрузкой. Исследование Йельского Университета показало, что обезвоживание у марафонцев приводит к почечной недостаточности. Поддержание водного баланса во время занятий спортом является обязательным условием не только в ракурсе продуктивности тренировки, но и для поддержания состояния здоровья.

Как распознать обезвоживание?

Чем скорее вы распознаете обезвоживание, тем меньший вред оно успеет нанести для тренировки и состояния здоровья. Никогда не оставляйте без внимания эти признаки:

Жажда, через нее организм предупреждает о том, что он на грани обезвоживания, но мы часто игнорируем его сигналы. Ощущение липкости и сухости во рту тоже относятся к проявлениям жажды;

Редкое мочеиспускание, важный аспект для контроля над водным балансом. Если позывы к мочеиспусканию становятся более редкими, а моча приобретает темный оттенок, то это признак обезвоживания;

Сухая кожа и прохладные на ощупь конечности, обезвоживание начинается с таких незначительных признаков и доходит до сильного дискомфорта и образования трещин на коже. Обезвоживание захватывает все тело от периферии до центра;

Головокружение и боли, при регулярном появлении говорят о наличии обезвоживания;

Судороги в мышцах, мышечная ткань состоит из воды более, чем на 75%, поэтому она обязательно отреагирует на недостаток жидкости. Обезвоживание на тренировках является причиной мышечных травм;

Учащение дыхания или пульса, таким образом организм пытается рационально распорядиться небольшими остатками воды. При появлении этих признаков тренировку нужно немедленно завершить и выпить воды;

Упадок сил, сонливость, раздражительность, потеря сознания, тяжелые степени обезвоживания приводят к таким последствиям. Нередко из-за обезвоживания люди теряют способность нормально взаимодействовать с окружающими, в данной ситуации необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Как предотвратить обезвоживание?

Профилактика обезвоживания проходит намного проще, чем устранение его последствий.

Соблюдайте эти меры по предотвращению обезвоживания как в дни тренировок, так и во время отдыха:

Всегда носите с собой бутылку с водой, помните о том, что при физических нагрузках потребность организма в воде усиливается;

Изотоники и другие спортивные напитки предназначены исключительно для употребления на тренировках с продолжительностью не менее часа. Во всех остальных ситуациях нужно пить простую воду;

Напитки, содержащие алкоголь и кофеин, усиливают обезвоживание, их употребление нужно минимизировать;

При первых признаках обезвоживания необходимо прекратить физическую активность и выпить воды.

Здоровый образ жизни складывается не только из регулярных тренировок и правильного питания, он заключается в обеспечении организма всем, в чем он нуждается. Потребность в воде нельзя игнорировать, особенно если вы ведете активный образ жизни.

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