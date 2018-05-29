Лайфхак от Эшли Грэм. Что делать, если неудачно нанесла автозагар?

Plus-size модель Эшли Грэм (30) ничего не стесняется и частенько хвастается своей фигурой (и целлюлитом тоже). А еще она ко всему подходит с юмором. На днях Эшли выложила у себя в Stories снимки с неудачным автозагаром. По словам Грэм, ей не удалось равномерно нанести продукт, и в итоге у нее получились полосатые ноги. Но модель не растерялась и быстро нашла выход их ситуации — она протерла ноги обычным стеклоочистителем!

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«Я беру средство для мытья стекол, совсем немного наношу на кожу и после вытираю бумажным полотенцем, — поделилась Эшли. — Результат — никаких полос».

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Да, эффект очевиден. Но мы так делать все-таки не советуем!

«Как минимум это очень вредно: нанесение на кожу смеси из ПАВ (чаще всего — смесь анионных и катионных, то есть очень мощная моющая основа), спиртов и кислот, а также красителей и антистатических добавок может привести к сильному раздражению, особенно опасно это для тех, у кого очень чувствительная кожа (или для тех, у кого на коже окажется маленькая ранка), — рассказывает Елена Елисеева , врач-дерматолог, медицинский эксперт марки Vichy. — Во-вторых, эта смесь будет очень сильно сушить кожу за счет ПАВ. В-третьих, в половине стеклоочистителей есть кислоты (добавляют для придания блеска), за счет отшелушивающего действия которых автозагар сойдет быстрее (вопрос — что будет с самой кожей). В-четвертых, в таких продуктах, как правило, есть нашатырный спирт, аромат которого временно забивают отдушками (результат понятен и очень стоек). В-пятых, вполне реально получить полноценное отравление, надышавшись парами, и кожа тоже впитает некоторое количество за счет кожного дыхания (даже при мытье всех стекол в доме мы никогда не используем такое количество продукта, которое уйдет на обработку тела одной девушки)».

Запомни: чтобы загар из тюбика был идеальным, нужно правильно провести подготовку кожи к нанесению автозагара. Первым делом используй скраб или пилинг (они удалят ороговевшие клеточки), затем стоит увлажнить кожу, подождать минут пять-восемь, а после уже можно распределять автозагар.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/lajfhak-ot-eshli-grem-chto-delat-esli-neudachno-nanesla-avtozagar/