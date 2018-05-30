Кто должен отвечать за контрацепцию в паре

Существует много способов предохранения для женщин: ВМС, таблетки, пластыри, губки, инъекции, тампоны. С одной стороны, вроде все для нас… А с другой — мужчина в такой ситуации ни за что не отвечает.

Для мужчин существует только два варианта контрацепции: презервативы и вазэктомия (рассечение семявыводящих протоков, по которым сперматозоиды попадают в эякулят). И только в 30% случаев мужчина берет вопросы контроля рождаемости на себя. При этом, по статистике, даже в США примерно половина беременностей не планировались.

Мужские методы

Из тех 30% мужчин, которые готовы взять ответственность на себя, к вазэктомии прибегает на больше трети. Это мировая статистика. В основном, конечно, действуют психологические барьеры: мужчины не хотят иметь детей, но боятся утратить способность к продолжению рода. Однако во многих странах возможности применения этого метода ограничены законодательно. Например, в России прибегнуть к стерилизации может только мужчина старше 35 лет, успевший подарить стране не менее двоих детей.

Но что безусловно радует, так это разработка оральных контрацептивов для мужчин. Согласно обещаниям производителя, они появятся в продаже в ближайшие пять лет.

Смысл действия заключается в следующем: благодаря особой формуле блокируется производство спермы на определенное время, а через некоторое время, когда мужчине потребуется вернуть эту функцию, она легко восстанавливается. Исследования показали, что это безопасно, и после прекращения приема препарата сперма остается здоровой и жизнеспособной.

А значит, скоро вопрос предохранения выйдет совершенно на другой уровень, и не только у женщин будет большое количество наименований для выбора. Но пока презервативы являются самым приемлемым вариантом мужской контрацепции. И если мужчина не готов брать ответственность на себя даже в таком «стартовом» вопросе, то как вообще на него можно рассчитывать?

У мужчин есть масса аргументов против резиновых изделий. Но если разобраться, то набор довольно стандартный — редко кто из сильных мира сего придумает что-то оригинальное. Потому женщины, если дорожат своим здоровьем, должны уметь работать с возражениями. Вот пятерка самых ходовых:

У меня аллергия на латекс

Скажите: «Можно купить гипоаллергенные полиуретановые. Или для тебя это слишком дорого?» С мужчиной, для которого презервативы «слишком дорого», вообще не стоит связываться.

Ощущения как в скафандре

Или еще они любят говорить: «Это все равно, что нюхать цветы в противогазе». На самом деле это скорее психологический аспект. Практически все современные кондомы настолько тонкие, что не влияют на чувствительность головки. А еще существуют ультратонкие, практически не ощущаемые презервативы с высокой теплопроводностью. Можете накупить разных марок для тестирования — и развлечетесь, и отношения обновите, и оптимальный метод контрацепции подберете.

Я теряю возбуждение при надевании презерватива

Девушка может освоить навык надевания презерватива ртом, что увеличит удовольствие от процесса (особенно если выбирать изделия со вкусом и ароматом). К тому же благодаря этому способу снижается вероятность порвать латекс ногтями… Но вообще, если мужчина утрачивает эрекцию из-за такой мелочи, то у него проблемы. Хочет это обсудить?

Он постоянно соскакивает

Это говорит о неправильно подобранном размере. Когда он будет впору, это перестанет происходить. Будьте объективны: не покупайте изделия с пометкой XXL, если в этом нет реальной необходимости.

Ты что, мне не доверяешь?

С какой стати я должна доверять мужчине, который даже презерватив купить не может? Иногда, правда, в ход идет более мягкий, но при этом якобы более мужественный аргумент: « Я смогу остановиться». Остановись прямо сейчас и сбегай в аптеку. Статистика говорит сама за себя: прерванный половой акт не является надежной защитой от нежелательной беременности. А от половых инфекций — тем более.

Основное преимущество презерватива заключается в том, что он, в отличие от абсолютно всех — и мужских, и женских методов контрацепции — защищает не только от нежелательной беременности, но и от инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

Как ни странно, даже это обстоятельство может быть использовано в качестве отмазки. «Я ничем не болею», — заявляет мужчина. И все, он вроде бы чист, презерватив не нужен, а беременность не мужская забота. Но у мужчин многие ИППП протекают бессимптомно, а СПИД и вовсе может годами не проявляться.

Но партнеру весь букет отлично передается при половом контакте. Так что, если ничем не болеет, пусть принесет справку. Или хотя бы купит презерватив. Между прочим, неприятности могут доставлять не только безусловные патогены, но и просто нарушение микрофлоры.

В этом плане презервативы обеспечивают вам свободу маневра. Например, мужчина, насмотревшийся порно, искренне полагает, что можно легко и без последствий чередовать анальный секс с генитальным.

Он не думает, что в кишечнике содержатся микроорганизмы, которые при попадании во влагалище вызывают воспалительные процессы. Поэтому между анальным и генитальным сексом нужно либо бежать в душ, либо…

Просто сменить презерватив. На самом деле, если избавиться от предрассудков, то эти «резиновые изделия» не снижают, а значительно повышают уровень комфорта и безопасности.