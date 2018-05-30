Барнаульцев приглашают в галокамеру поправить здоровье

С давних пор человеку известно о целебных свойствах соли для организма — еще в древние времена люди знали о пользе, которую приносят природные соляные пещеры. Так, широко известна их эффективность в профилактике простудных заболеваний, что особенно актуально для детей в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ.

Педиатры рекомендуют солевые комнаты в комплексном лечении бронхитов и других заболеваний дыхательных путей. Посещение галокамеры может снизить частоту применения антибиотиков у ребенка и риск развития аллергии на фоне заболевания. Кроме того, сеансы полезны для поднятия иммунитета, при кожных заболеваниях, при стабилизации веса.

Сегодня и жители краевой столицы могут позволить себе поправить здоровье с помощью специальных галокамер. В Барнауле такие услуги предоставляет оздоровительно-профилактический центр «НикДан», который создал в своих стенах абсолютную имитацию природной соляной пещеры и ее микроклимата.

В галокамерах «НикДан» все поверхности покрыты толстым слоем соли. В процессе сеанса человек вдыхает пары с полезными минералами, которые благоприятно влияют на многие системы организма. При вдыхании аэрозоли с частичками соли очищают дыхательные пути, улучшают обменные процессы, стимулируют вывод токсинов.

Посетителей центра ждет уютная атмосфера с современным оборудованием, удобными креслами и расслабляющей музыкой под волны светотерапии. А самым маленьким гостям, чтобы время пролетело незаметно, на большом экране показывают любимые мультфильмы.

О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

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Оздоровительно-профилактический центр «НикДан» ждет Вас по адресу:

г. Барнаул, ул. Малахова 99В; т. (3852) 44-33-28