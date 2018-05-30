4 тренажёра, которые можно заменить на более эффективные

Сведения на тренажёре «бабочка»

— На тренажёре «бабочка» можно хорошо проработать грудные мышцы. На выдохе нужно медленно свести руки, задержаться в этом положении на одну-две секунды и медленно развести руки в стороны. Вы должны почувствовать лёгкое растяжение грудных мышц. Новичкам не всегда удаётся подобрать вес так, чтобы выполнять это упражнение эффективно.

Другое упражнение — разведение рук с гантелями лёжа

Тренажёр «бабочку» можно заменить разведением рук с гантелями на скамье. Но здесь важно следить за тем, чтобы при сведении лопатки были реально сведены, а при разведении локти не опускались ниже корпуса. Фото: shutterstock.com Разгибания голени в тренажёре

Разгибание голени — это упражнение, которое задействует мышцы передней поверхности бедра и мышцы кора. Оно эффективно только при условии медленного сгибания и разгибания ноги. Кроме того, нужно следить за коленями: при разгибании вы не должны чувствовать чрезмерного напряжения в суставе.

Другое упражнение — тяга саней

В нашем зале мы заменяем разгибание голени в тренажёре тягой саней за собой. Это движение более естественное. При его выполнении вы удерживаете лямки на прямых руках и контролируете, чтобы спина оставалась прямой. Мышцы пресса работают как стабилизаторы, не давая спине горбиться. Фото: shutterstock.com Тренажёр для скручиваний

Довольно сложно подобрать правильное упражнение для эффективной работы пресса. Все упражнения, в которых ноги зафиксированы, задействуют мышцы сгибателей бедра. Это, в свою очередь, не позволяет использовать весь потенциал мышц брюшного пресса. То же касается и тренажёра для скручиваний.

Другое упражнение — подъёмы корпуса

Я бы посоветовал заменить тренажёр для скручиваний подъёмами корпуса лёжа на полу. Поставьте стопу к стопе, а колени разведите в стороны. Важно следить за тем, чтобы при выполнении упражнения поясница была прижата к полу и не было амплитудного движения в позвоночнике. В конечной точке корпус должен быть перпендикулярен полу, а руки подняты вверх. Старайтесь ложиться медленно, а подниматься быстро. Фото: shutterstock.com Тяга верхнего блока

Для выполнения этого движения важна техника: нужно отклониться назад примерно на 10 градусов, опустить лопатки и начать сводить их друг к другу (при этом локти необходимо опускать вниз).

Другое упражнение — подтягивания

Тяга верхнего блока — это облегчённый вариант подтягиваний. Поэтому если вам стало легко, то попробуйте подтянуться хотя бы несколько раз. Те, у кого пока не получается, могут попробовать подтягивания с амортизаторами в виде резинок. С правильно подобранными резинками (которые частично компенсируют вес тела) подтягиваться смогут даже новички.

Ещё одна альтернатива — это подтягивания на TRX. При выполнении этого упражнения ноги стоят на полу, тазобедренный сустав находится чуть ниже плечевого пояса, а ладони направлены вниз. Во время подтягивания отводите локти назад, сводя при этом лопатки. — Не забывайте, что из-за неправильно подобранной амплитуды движения велик риск заработать травму. Поэтому перед тем как начинать тот или иной комплекс упражнений, обратитесь за помощью к специалисту, который поможет правильно рассчитать нагрузку. Статьи по теме Упражнения на растяжку, про которые лучше забыть 4 самых бесполезных упражнения (и чем их заменить) Я первый раз в тренажёрном зале. Что мне делать? Когда не нужен тренер: 5 отличных упражнений для тренажёрного зала

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