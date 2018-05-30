10 негативных последствий от диет

Лишний вес представляет опасность для здоровья, но при этом избавление от него тоже не всегда полезно. Если похудение достигается за счет строгих диет с большим количеством ограничений, то последствия для организма будут более опасными, чем вред, который приносил лишний вес. Потеря веса, превышающая один килограмм в неделю, будет опасной вне зависимости от способа похудения. Столкновение с этими опасными признаками тоже означают, что выбранная система питания не относится к полезным и безопасным.

Нездоровое состояние лица

Когда люди теряют слишком много веса и воды, то это отражается в первую очередь на состоянии лица. Кожа на лице становится менее упругой, начинает шелушиться, приобретает нездоровый желтоватый оттенок или круги под глазами. Если к этим тревожным симптомам добавляется сухость во рту, то очевидно, что организм слишком обезвожен и нуждается в экстренной помощи.

Отсутствие чувства голода

Если ты целый день провел работе без возможности перекусить, а вечером по приходу домой не ощущаешь голода, то это очень плохой признак. Если сигнал о голоде не приносит результатов в течение долгого времени, то головной мозг перестает его передавать. Такое часто происходит с людьми на диетах, вместе с килограммами они теряют чувство голода, приобретая расстройства пищевого поведения.

Ухудшение состояния волос и ногтей

Основа волос и ногтей — это кератин, сложное белковое соединение. При недостаточном употреблении питательных веществ, витаминов и минералов кератин начинает разрушаться. Расслоение и ломкость ногтей, чрезмерное выпадение и тусклость волос — это поводы пересмотреть свою диету.

Потеря слишком большого количества веса

Если родные и близкие люди начинают активно интересоваться вашим здоровьем, то это признак того, что похудение зашло слишком далеко. Для того, чтобы определить свой нормальный вес, нужно воспользоваться формулой вычисления индекса массы тела. Показатель ИМТ ниже 18,5 является отклонением от нормы.

Постоянное ощущение холода

В организме должно присутствовать определенное количество жировых тканей, они необходимы для осуществления ряда важнейших функций, в том числе и для терморегуляции. Для того, чтобы производить тепло, телу необходима энергия, калории из пищи. При слишком низкой калорийности рациона человек постоянно мерзнет, то же самое происходит при чрезмерном похудении.

Упадок сил и постоянная усталость

Силы для повседневной активности тоже образуются из калорий питания, если обделить организм энергией, то он не сможет работать так, как должен. Недостаток питания проявляется в упадке сил, постоянной усталости, которая ощущается с самого утра.

Если привычные дела стали непосильно тяжелыми, то недостаточность питания очевидна.

Ухудшение настроения

Если задуматься, то каждый человек подтвердит, что его настроение зависит от того, что он ест. Важнейшим фактором является уровень сахара в крови, когда он падает, настроение ухудшается, человек чувствует себя несчастным. Отсутствие необходимых питательных веществ делает человека раздражительным, склонным к вспышкам гнева и депрессии, обидчивым и эмоционально напряженным.

Головные боли

Сильное снижение уровня сахара в крови называют гипогликемией, оно отражается не только на эмоциональном, но и на физическом состоянии. Чрезмерно жесткие диеты приводят к головным болям, головокружению, ухудшению зрения.

Нерегулярность менструального цикла

Женщины чаще мужчин подвергают себя строгим диетам, поэтому часто сталкиваются с расстройством менструального цикла, в наиболее сложных ситуациях менструации вовсе прекращаются.

Это происходит по причине нарушения в обменных процессах, что очень опасно для женщин детородного возраста.

Появление странностей и секретов от окружающих

Заметить данный признак у самого себя практически невозможно, но со стороны он очевиден. Когда у человека появляются странности в поведении, он избегает темы своего похудения и никому не говорит, за счет чего он теряет килограммы. Это верный признак того, что похудение приносит немало жертв для здоровья. Правильное похудение не должно отражаться на социальной жизни человека, становиться причиной ухудшения родственных и дружеских отношений.

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