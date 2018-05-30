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Признаки, говорящие, что ваше тело уникально
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Признаки, говорящие, что ваше тело уникально 

Рамблер 14 минут назад
Личность каждого человека уникальна, ведь каждый из нас обладает неповторимым набором черт. Но и тело любого человека тоже невозможно скопировать, а у некоторых людей есть очень редкие особенности. Проверьте, принадлежите ли вы к числу избранных.
1. Диастема, промежуток между зубами. Стоматологи относят диастему к аномалиям, но она встречается у каждого пятого. Кстати, многие считают эту особенность совей «изюминкой».
2. Умение приподнимать одну бровь нередко достаётся человеку с рождения и связана она со степенью развитости подвижностью лица.
3. Ямочки на щеках — это дефект строения скуловой мышцы. Он присущ примерно четверти людей, и большинству он кажется очень симпатичным.
4. Палец автостопщика — это способность большого пальца сильно выгибаться наружу. За гиперподвижность отвечает особый ген, который обуславливает наследственную передачу этой особенности. Палец автостопщика встречается у 25 процентов людей.
5. Умение шевелить ушами досталось нам от предков, но эволюционные процессы привели к тому, что мы теряем эту способность. Кстати, пошевелить обоими ушами одновременно могут примерно 22 процента, а вот одним — всего 18.
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