ДНК-тесты, которые шокировали общественность

Исследования ДНК открывают для человечества массу возможностей. Анализы позволяют установить отцовство, определить предрасположенность к тем или иным заболеваниям и даже определить наличие пороков у эмбриона. Но некоторые результаты анализов ДНК просто шокируют.

1. Крейг Кобб, скандально известный американский активист, громогласно заявляющий о превосходстве белой расы. Он задумал очистить Северную Дакоту от представителей цветных меньшинств, но его далеко идущим планам не суждено было сбыться. Внезапно оказалось, что 14 процентов генов Кобба — это гены африканских переселенцев. Эта информация, полученная с помощью ДНК-теста, была объявлена публично, обескуражив активиста.

2. В июле 2017 года немецкие генетики частично восстановили геном 90 египетских мумий возрастом от 3,5 до 1,5 тысяч лет. Результаты показали, что предками древних жителей Египта являются не африканцы, а турки и выходцы из Южной Европы. Тремя годами ранее тестирование ДНК одного из самых известных фараонов Тутанхамона показало, что его предками были выходцы с Северного Кавказа!

3. В апреле 2018 года в США объявили об аресте кровавого 72-летнего маньяка Джозефа Деанджело. Полиция ловила его 40 лет. Поймать неуловимого преступника удалось благодаря сравнительным тестам ДНК. Оказалось, что маньяк — это офицер полиции в отставке, мирно проживающий с дочерью и внучкой и выращивающий розы.