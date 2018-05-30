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ДНК-тесты, которые шокировали общественность
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ДНК-тесты, которые шокировали общественность 

Рамблер 2 часа назад
Исследования ДНК открывают для человечества массу возможностей. Анализы позволяют установить отцовство, определить предрасположенность к тем или иным заболеваниям и даже определить наличие пороков у эмбриона. Но некоторые результаты анализов ДНК просто шокируют.
1. Крейг Кобб, скандально известный американский активист, громогласно заявляющий о превосходстве белой расы. Он задумал очистить Северную Дакоту от представителей цветных меньшинств, но его далеко идущим планам не суждено было сбыться. Внезапно оказалось, что 14 процентов генов Кобба — это гены африканских переселенцев. Эта информация, полученная с помощью ДНК-теста, была объявлена публично, обескуражив активиста.
2. В июле 2017 года немецкие генетики частично восстановили геном 90 египетских мумий возрастом от 3,5 до 1,5 тысяч лет. Результаты показали, что предками древних жителей Египта являются не африканцы, а турки и выходцы из Южной Европы. Тремя годами ранее тестирование ДНК одного из самых известных фараонов Тутанхамона показало, что его предками были выходцы с Северного Кавказа!
3. В апреле 2018 года в США объявили об аресте кровавого 72-летнего маньяка Джозефа Деанджело. Полиция ловила его 40 лет. Поймать неуловимого преступника удалось благодаря сравнительным тестам ДНК. Оказалось, что маньяк — это офицер полиции в отставке, мирно проживающий с дочерью и внучкой и выращивающий розы.
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