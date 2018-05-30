Что произойдет, если каждое утро есть овсянку

Овсянка — прекрасный антиоксидант и успокоительное средство. Выводит из организма токсины и чистит желудочно-кишечный тракт. Гиппократ считал ее ценнейшим продуктом и советовал заваривать из нее чай, а на Руси из нее готовили массу полезных блюд.

Стабилизация массы

Необходимость есть овсянку на завтрак считается аксиомой. Не все едят, но все это знают. Диетологи наперебой советуют сделать овсянку своим постоянным утренним союзником, который поможет решить множество проблем.

Например, стабилизировать вес, поддерживать в порядке иммунную систему, активировать деятельность головного мозга, избавиться от тромбов.

Британские и шотландские врачи — а в этих странах овсянка считается национальным блюдом — на основе многочисленных исследований утверждают, что ежедневное употребление каши из овса обогатит организм огромным количеством витаминов и минералов, которые оказывают благотворное воздействие на мочеполовую и нервную системы, расширяют сосуды, обеспечивают нормальную свертываемость крови и активный процесс обмена в коже, укрепляют общее состояние здоровья и замедляют процессы старения.

Минусы овсянки

Чем больше читаешь об этой каше, тем больше положительных характеристик обнаруживаешь. И по большей части это соответствует действительности. Однако на свете ничего идеального не существует. И овсянка не исключение.

Следует особо отметить, что все положительные характеристики свойственны только настоящей каше из цельных зерен овса, сваренной на воде без добавления сахара и каких-либо вкусовых добавок.

Но даже если она именно такая, российские диетологи, основываясь на последних исследованиях, не рекомендуют есть овсянку каждый день. Как выяснилось, овес содержит в своем составе фитиновую кислоту, которая не только не дает усваиваться кальцию, содержащемуся в овсе, но даже вымывает тот кальций, что уже был в организме. Так что при регулярном длительном употреблении овсянки можно запросто приобрести остеопороз.

Будет хотеться есть

В овсянке минимальное количество белков и жиров и сложный состав углеводов. Поэтому она очень калорийна: в 100 граммах продукта— 350 килокалорий. А из-за небольшого процента белка овсянка обладает очень низкой энергетической ценностью: после порции каши человек уже вскоре вновь хочет есть. Врачи советуют есть овсянку, чередуя с кашами из других круп: гречки, пшена, риса. А саму овсянку есть с добавлением какой-либо белковой пищи: творога, яиц, молока.

Эти советы не относятся к тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Больным гастритом или язвой желудка просто необходимо есть цельнозерновую овсянку на воде.

Она обладает обволакивающими свойствами и помогает желудку безболезненно перерабатывать пищу. Такую же кашу необходимо есть тем, кто хочет похудеть. Овсянка без каких-либо добавок хорошо чистит кишечник и избавляет организм от всевозможных токсинов, которые в период диеты могут активироваться в организме в виде ядов.

Полуфабрикаты не работают

Однако сегодня, когда больше всего ценится время, готовить цельнозерновую овсянку по 40 минут — непозволительная роскошь. И чтобы сэкономить время, многие покупают в магазинах овсяные полуфабрикаты.

Обработанный на промышленных предприятиях овес в виде хлопьев, каши в пакетиках содержит значительное количество крахмала, сахара, усилителей вкуса, ароматизаторов. Из него, как из белого хлеба, удалены все самые полезные вещества.

В промышленном производстве в ходе выпаривания из овса пропадают все витамины и минералы, а их место занимают искусственные добавки. Такая овсянка приносит больше вреда, чем пользы. Все, что получит организм от ежедневного ее употребления — дополнительные килограммы.