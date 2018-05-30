Срывы на диете

Все, кто хотя бы месяц в своей жизни сидел на диете, отлично знают, что такое срыв, во время которого поедается все, до чего можно дотянуться. Происходит это обычно вечером, когда чувство голода особенно сильно. И вот будто затмение — сладкое заедается соленым, невообразимые сочетания продуктов отправляются в рот, пока бедный живот не начинает просить пощады. Уверена, такое состояние знакомо абсолютно каждой девушке. За срыв приходится расплачиваться ужасной тяжестью в желудке и лишними килограммами на весах. Наступает отчаяние — ведь эти самые полтора-два кило сгонялись больше недели, а вернулись всего за один вечер «зажора». Поэтому подобные срывы можно уверенно считать одним из главных врагов снижения веса. А чтобы постараться их не допускать — нужно точно знать причину «зажора».

1. Несбалансированная диета

Сколько бы диетологи и врачи ни твердили об опасности низкокалорийных диет, девушки в погоне за стройным телом продолжают изматывать себя голодом по нескольку дней. А затем неизбежно наступает срыв. Так и живет худеющая женщина — на качелях крайне несбалансированного питания, удивляясь отсутствию результата и попутно убивая свое здоровье. Я сама прекрасно понимаю, почему так происходит. Вес уходит очень медленно. Всего один день, во время которого было съедено что-то лишнее, отбрасывает результат назад. А красивой хочется стать как можно скорее! Поэтому девушка принимает решение «потерпеть», сжать всю силу воли в кулак и посидеть, например, на кефире целую неделю. А когда не получается — винит себя за слабость. Что ж, на самом деле упорство и сильный характер тут ни при чем. В одной статье я прочитала замечательную простую фразу. «Голод всегда возьмет свое», –написала автор. Желание поесть — один из основных сильнейших инстинктов человека. Никакой силой воли его не победить. Поэтому суть правильных диет — всего лишь в изменении качества еды и времени ее приема. А это значит, что нужно отказаться от сахара, простых углеводов, вредных жиров, научиться есть понемногу и часто, думать о наличии белка, свежих овощей и фруктов в рационе. Увы, это единственный подход, который работает в долгосрочной перспективе. И, кстати, при таком меню чувство голода никогда не будет настолько сильным, чтобы захотелось в одиночку опустошить холодильник. Но подобный подход многих женщин не устраивает — во-первых, хочется продолжать есть любимую вредную еду, хотя бы утром. Но вот именно здесь и нужно применить ту самую силу воли. Попробуйте отказаться от привычных вкусностей полностью на две недели и увидите, что к концу срока тяга к вредной еде практически ушла и наступило понимание, насколько это некачественная пища. Вторая причина, по которой девушки не готовы сидеть на правильной диете, — слишком медленный сброс веса, который они воспринимают как полное отсутствие результата. Но диетологи уже высчитали, сколько должно уходить за сутки — не более 200 граммов. Чуть больше полкило в неделю, около двух килограммов за месяц. Да, это действительно не очень быстрый результат. Но вдумайтесь, что лучше — гарантированно и без вреда для здоровья похудеть на пару кило или топтаться на месте, то изматывая себя голодом, то набивая желудок вредной едой? Мне кажется, ответ очевиден.

2. Расстройство пищевого поведения

Девушки — создания с тонкими душевными настройками. Когда мы сильно нервничаем, это сразу отражается на нашей системе питания. Некоторые перестают есть вовсе, другие — объедаются каждый день, снимая таким образом стресс. Хуже всего влияет на питание затянувшаяся депрессия, когда человек не до конца осознает, насколько он не в порядке. В такой ситуации внешне все может быть как всегда — работа, дом. И только увеличение количества еды и изменение ее качества дают четкий сигнал, что человек откровенно «заедает» какую-то проблему. Поэтому при возникновении срывов полезно будет проанализировать свою жизненную ситуацию, разобраться, все ли хорошо, нет ли чего-то гнетущего, тревожащего. Лучше всего будет сходить к психотерапевту и побеседовать с ним — специалист точно определит, стоит ли вам разбираться с какой-то проблемой или просто нужно пересмотреть диету. Расстройство пищевого поведения может сопровождать человека всю жизнь, сформировавшись в детстве. Это особенно касается тех, кто вырос в небогатых семьях, где редко появлялись деликатесы. Во взрослой жизни появляется желание наверстать и, наконец, наесться какими-то продуктами, о которых мечталось в детстве. В группе риска также те, кого родители упорно заставляли доедать все на тарелке. Привычка формируется намертво, и в итоге человек всегда будет полностью съедать все, что видит на столе. Тогда как любой диетолог скажет о том, как важно останавливать прием пищи после наступления сытости — и неважно, сколько еды осталось на тарелке.

3. Отсутствие мотивации

Коварные «зажоры» могут возникать и на фоне абсолютно правильной диеты. Допустим, девушка занимается спортом, питается пять раз в день маленькими порциями. Все по правилам — белки, сложные углеводы, полезная глюкоза из фруктов. И вот в очередной вечер все равно наедается до отвала. Что ж, одна из возможных причин — отсутствие правильной мотивации. Психологи уже доказали, что похудеть сложно, если среди ваших друзей и родных много полных людей. Конечно, это не значит, что нужно вдруг взять и отказаться от своего круга общения. Но вот расширить его — будет очень полезно. Целенаправленно больше общайтесь с людьми, чья фигура является для вас примером. Смотрите фильмы с подтянутыми актрисами, листайте несколько раз в день фотографии красивых спортивных людей. Еще одна хитрость — начать думать о себе, как уже достигшей идеального для себя веса. Покупать одежду на несколько размеров меньше и почаще ее рассматривать, например. А в самом начале диеты будет неплохо прописать по пунктам причины, по которым вы хотите похудеть. Перенесение мыслей на бумагу сделает их более четкими. Например, вы напишете: «Хочу похудеть, чтобы выглядеть моложе» или «чтобы стать здоровой». Все это сильнее повлияет на вас, чем смутная мотивация в голове «хочу похудеть, чтобы нравиться себе». Разобраться с мотивацией стоит и тогда, когда появились «зажоры». Вполне может оказаться так, что пункты, написанные на бумаге, покажутся вам очень легковесными и не совсем важными. Особенно это касается тех, кто находится в своем здоровом весе (рост минус 110) или превышает его килограммов на пять. Возможно, ваши срывы — сигнал того, что организм считает похудение ненужным. Учитывайте, что идеально просушенный живот на фотографиях фитнес-модели — результат жесткой безуглеводной диеты. А она сопровождается дурным настроением, потерей либидо и груди. Помните и о том, что после 27 лет женщины так или иначе прибавляют несколько килограммов, это обусловлено изменением гормонального фона. А еще — спросите своего партнера, точно ли он хочет видеть рядом худощавого подростка? Доказано, что после 30 лет мужчины больше любят округлые формы — выпуклые ягодицы, хорошую грудь. Разумеется, это не значит, что можно набрать килограммов 20 сверх здорового веса и пытаться принять себя. Конечно, нужно следить за питанием и заниматься спортом. Но вот якобы «лишние» пять килограммов — вряд ли такая уж проблема, как вам видится.