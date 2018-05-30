5 веских причин похудеть прямо сейчас

При осознании того, что у тебя появились лишние килограммы, не нужно принимать себя таким, как есть и отправляться по магазинам за новым гардеробом. Необходимо срочно принимать меры для похудения, чем раньше ты возьмешься за дело, тем проще будет избавиться от лишних килограммов. Телосложение — это не просто красота фигуры, оно оказывает влияние на физическое и эмоциональное состояние человека, на его отношение к себе.

Все знают о вреде лишнего веса для здоровья и самооценки, но этих знаний бывает недостаточно. Ниже приведены нетипичные и неожиданные причины, по которым вам необходимо избавиться от лишнего веса. После ознакомления с ними самое время подбирать хорошую диету и физические упражнения для похудения.

Ты будешь лучше спать

Качество сна зависит от многих факторов, в том числе от питания и от комплекции тела. В свою очередь вероятность набрать лишние килограммы тоже зависит от питания и сна. Нормализовав свой вес, ты будешь получать по 7-8 часов качественного сна каждую ночь, просыпаться бодрым и полным энергии. Важно заметить, что полноценный сон невозможен при неполноценном питании, жесткие диеты не только вредят здоровью, но и нарушают циклы сна и бодрствования.

Ты избавишься от боли в суставах

Лишний вес дает большую нагрузку на суставы нижних конечностей, особенно на коленные. По этой причине полные люди гораздо чаще страдают от болей в коленях чем те, чей вес колеблется в пределах нормы. Постоянные высокие нагрузки вызывают воспаления, со временем они становятся хроническими, это мешает быть активным и вести привычный образ жизни. Если боль в суставах уже дала о себе знать, то для похудения необходимо выбрать противовоспалительную диету.

Избавление от лишнего веса на правильной диете позволит избежать развития артрита.

Тебя станут выше ценить на работе

Можно бесконечно рассуждать о том, что профессиональные качества человека не зависят от его физической формы, но факт остается фактом. Исследования и многочисленные опросы показали, что люди с ожирением зарабатывают как минимум на 2,5% меньше, чем их стройные коллеги, и имеют меньше шансов заработать повышение. Люди в хорошей физической форме более работоспособны и активны, этот факт не может остаться незамеченным, таким образом похудение — это вклад не только в здоровье и красоту, но и в профессиональную деятельность.

Ты станешь менее подверженным стрессу

Даже если твоя работа связана с высоким уровнем стресса, правильное питание и похудение будут выступать в качестве противодействия. Избавление от лишнего веса делает человека более эмоционально устойчивым на физиологическом уровне. К тому же любая диета для похудения предполагает отказ от рафинированного сахара, продуктов и напитков с его высоким содержанием, именно они способствуют повышению выработки стрессового гормона кортизола и поддержанию его высоких уровней в течение длительного периода времени.

Еда станет более вкусной

Привычка есть много вредной пищи делает вкусовые рецепторы менее чувствительными, еда перестает приносить вкусовое удовольствие. Одно из исследований Стэнфордского университета доказало, что люди с избыточным весом обладают меньшей степенью вкусовой чувствительности, но после избавления от лишних килограммов чувствительность вновь становится выше. После обретения нормального веса ты вновь сможешь ощущать всю полноту вкуса продуктов и получать настоящее удовольствие от еды.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Лайфхаки для похудения

5 проверенных способов быстро похудеть

Как избавиться от висцерального жира?