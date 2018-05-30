Сколько можно прожить, пересаживая органы

Когда ломаются бытовые приборы, мы обычно не бежим покупать новые, ведь часто нужно всего лишь заменить испорченную деталь. А что если попробовать также поступать с людьми? Можно ли продлить жизнь, если постоянно заменять больные или травмированные органы на новые? И, пожалуй, стоит составить прейскурант, чтобы знать, в какую сумму обойдётся долголетие.

1. Желудок можно заменить за 500 долларов.

2. Череп с зубами или желчный пузырь стоят 1 200 долларов.

3. Пара глазных яблок или коронарная артерия обойдутся в 1 500 долларов.

4. Сердце и печень вы купите минимум за 119 000 долларов.

5. За почку потребуется выложить до 250 000 долларов.