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Сколько можно прожить, пересаживая органы
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Сколько можно прожить, пересаживая органы 

Рамблер 35 минут назад
Когда ломаются бытовые приборы, мы обычно не бежим покупать новые, ведь часто нужно всего лишь заменить испорченную деталь. А что если попробовать также поступать с людьми? Можно ли продлить жизнь, если постоянно заменять больные или травмированные органы на новые? И, пожалуй, стоит составить прейскурант, чтобы знать, в какую сумму обойдётся долголетие.
1. Желудок можно заменить за 500 долларов.
2. Череп с зубами или желчный пузырь стоят 1 200 долларов.
3. Пара глазных яблок или коронарная артерия обойдутся в 1 500 долларов.
4. Сердце и печень вы купите минимум за 119 000 долларов.
5. За почку потребуется выложить до 250 000 долларов.
А теперь вернёмся к вопросу долгожительства. Американский банкир и государственный деятель Дэвид Рокфеллер за 40 лет перенёс 7 пересадок сердца и 2 пересадки почки, прожив до 101 года. Но есть доказательства, что после единственной пересадки сердца человек может прожить 30 лет. А это означает, что если обзавестись новым сердцем в 70 лет, то посредством 31 пересадки можно дожить до 1 000 лет! Впрочем, тут тоже есть подводные камни, ведь пересаженные органы организм воспринимает как чужеродные, поэтому пациентам необходимо постоянно принимать лекарства, подавляющие иммунитет. А это ведёт к тому, что человек становится уязвим для инфекций.
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