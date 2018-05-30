Тонус матки: симптомы на ранних сроках беременности и лечение

Как заметить гипертонус?

Для благоприятного течения беременности, свободного роста плода и его развития, а также успешного формирования плаценты и всего, что с ней связано, матка должна быть расслаблена. Напряжение миометрия, то есть тонус матки, крайне нежелателен, особенно в первые недели срока, когда детское место только формируется, а зародыш закрепляется внутри. Обычно при этом симптоме будущая мама испытывает ощущения, схожие с менструальными болями — тянет внизу живота, болят поясница и копчик. Возможны даже кровяные выделения, не обязательно именно яркого красного цвета. Если матка напрягается на краткий промежуток времени, это не несет вреда маме и ее плоду. Однако если тонус затягивается, это уже называется гипертонусом и является весьма опасным состоянием.

Болезненные ощущения в районе матки, особенно, если есть любые небелые выделения, — повод срочно обратиться к врачу. В первом триместре гинеколог с легкостью определит тонус, осмотрев женщину на кресле, а УЗИ подтвердит или опровергнет заключение «гипертонус миометрия». Зачастую сама пациентка не чувствует повышенного тонуса, его замечает только врач на плановом осмотре, поэтому консультации гинеколога в течение всего периода вынашивания ребенка пропускать не стоит.

Важно понимать, что гипертонус — самая настоящая опасность для беременности. Есть риск отслойки еще не сформировавшейся плаценты, что может привести к выкидышу или замиранию плода из-за нехватки кислорода и необходимых веществ.

Во втором и третьем триместрах беременная женщина уже сама может распознать тонус матки. Живот внезапно напрягается, становится твердым, появляются болезненные ощущения и даже небольшие схватки. На этом сроке из-за гипертонуса увеличивается давление на плодный пузырь. Шейка матки может открыться раньше времени, что рискует стать причиной родов раньше срока.

Причины гипертонуса

Чтобы предотвратить появление гипертонуса матки, необходимо сначала разобраться в том, из-за чего он происходит. Не может же мыщца сокращаться без видимой на то причины! Как отмечают специалисты, поводов для гипертонуса матки множество, но чаще всего это не одна причина, а их совокупность. Рассмотрим самые основные.

Чрезмерные нагрузки на организм в первые недели беременности — стресс, нехватка сна, физический труд, тренировки, путешествия, активная половая жизнь в первом триметре. Проблемы с пищеварением: запоры, расстройство желудка, повышенное газообразование часто мучают беременных, а раздраженные органы пищеварения давят на женские. Вредные привычки: курение и алкоголь пагубно сказываются на всем организме, и матка — не исключение. Токсикоз. Воспалительные процессы и заболевания, передающиеся половым путем: хламидии, уреаплазмы, микоплазмы. Высоки шансы инфицировать плод в утробе или в процессе родов, именно поэтому стоит сдавать анализы на ЗППП и скрытые инфекции на этапе планирования беременности. Нехватка гормонов, необходимых для благоприятного течения беременности, а именно — прогестерона, отвечающего за расслабление миометрия. Это гормон, сопровождающий беременность, имплантацию оплодотворенной яйцеклетки и формирование плаценты. Если его в организме женщины не хватает, первый триметр проходит с тонусом матки. К началу второй трети срока за гормональный фон начинает отвечать плацента, так что угроза неблагополучного итога беременности снижается, но в первые недели состояние будущей мамы требует тщательного наблюдения со стороны врачей. Группа риска, в которую входят женщины после серьезных хирургических вмешательств «по женской части». После абортов, выскабливаний, родов, которые сопровождались воспалительными процессами, внутри матки могут появиться сращения, которые будут препятствовать расслаблению этого органа во время беременности. Миома матки, эндометриоз. Многоплодная беременность. Хронические заболевания.

Как снять неприятный симптом?

Миометрий матки, к счастью, поддается расслаблению. Если женщина абсолютно здорова и ее беременность протекала до этого момента нормально, но матка часто приходит в тонус, гинеколог посоветуют будущей маме соблюдение постельного режима и амбулаторное лечение. Только при этом ожидающая малыша женщина должна быть в полном покое, как физическом, так и эмоциональном, и воздержаться даже от привычных дел по дому. Также пациентка будет принимать спазмолитики вроде Но-шпы в таблетках, свечей с Папаверином, соответствующие витамины и, возможно, Дюфастон или Утрожестан в установленной гинекологом дозировке.

Если помимо существующего гипертонуса беременная попадает в группу риска хотя бы по одному из пунктов, и у нее есть кровяные выделения из половых путей и схваткообразные боли, пациентку срочно госпитализируют. Лечение гипертонуса будет зависеть от состояния и срока. В начале беременности это могут быть уколы, витамины, успокоительные препараты, а также Утражестан или Дюфастон. Возможно, врач назначит и прием кровоостанавливающих препаратов. Во втором и третьем триместрах к указанному списку могут прибавиться физиотерапия, капельницы и уколы, снимающие спазм.

Если матка матка пришла в тонус и пребывает в нем довольно долгое время, а связаться с врачом срочно невозможно, специалисты рекомендуют выпить 0,04-0,08 г Но-шпы в таблетках, ввести ректально свечу с Папаверином, принять две таблетки валерианки и теплый душ. Важно не паниковать, а постараться расслабиться любыми методами, даже если для этого нужно послушать приятную музыку или помедитировать. Многим расслабить мышцы миометрия помогает коленно-локтевая позиция, когда матка как бы подвешена и постепенно расслабляется. Побыть в этом положении стоит минут 15, затем полежать и при необходимости повторить действие.

Чтобы предотвратить гипертонус матки, в период ожидания малыша, в первую очередь, стоит оградить себя от изнурительных физических нагрузок и стресса. Во-вторых, наладить работу кишечника, то есть не переедать и ограничить потребление тяжелой пищи. Пребывать матке в расслабленном состоянии помогут также регулярные прогулки на свежем воздухе, специальные упражнения для беременных и достаточное количество качественного сна.

Отметим, что гипертонус — это не заболевание, а симптом, поэтому требует не столько лечения беременной женщины, сколько ее абсолютного покоя. Поэтому даже если врач не стал настаивать на госпитализации из-за гипертонуса, стоит уделить своему состоянию больше внимания, чем обычно, и подарить себе и будущему малышу полный покой. Беременность — не время для трудовых и спортивных подвигов, это период зарождения новой жизни, который должен быть окружен вашей заботой о себе.