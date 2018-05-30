Ошибки в человеческом теле, которые создают для нас много проблем

Конечно, наше тело можно назвать уникальным и сложным механизмом. Но в процессе эволюции в организме встречались некоторые проблемы и ошибки. Так что нельзя сказать, что наш организм совершенный.

Мы не можем одновременно дышать и глотать Потребляемая нами пища и вдыхаемый воздух идут через один путь — в горло, где пересекаются трахея и пищевод. Надгортанник позволяет предотвратить попадание пищи в трахею, закрывая ее, когда мы глотаем еду. Но случается так, что он не успевает сработать и еда, попадая в дыхательные пути, может привести даже к летальному исходу. Если бы люди имели вывод трахеи в не в горле, а носу, дыхательные пути были бы в безопасности. Но тогда мы не смогли бы разговаривать. У нас есть лишь один ряд зубов, причем часть из них бесполезная Люди имеют один набор зубов, который служит им всю жизнь. И согласно статистике, лишь немногие сохраняют этот набор здоровым до преклонного возраста. Бесполезными являются и зубы мудрости. Предкам нужны были более длинные челюсти, но для нас они такие же бесполезные, как и копчик. Живот не защищен Наше тело способно справляться с воздействием из окружающего мира. Так, к примеру, мозг защищает крепкий череп. Однако живот, который полон крайне важных органов, защищает только тонкий слой мышц. И порой достаточно неудачно споткнуться, чтобы повредить себе внутренние органы. Позвоночник не может быть прямым Все, что располагается в нашем теле выше поясницы, добавляет нагрузку на позвоночник, заставляя его изгибаться. В свою очередь увеличивается нагрузка на внутренние органы, приводя к усталости и болям в спине. В случае, даже если вы ведете активный образ жизни, все равно ваш позвоночник изнашивается. Наши ноги устроены слишком сложно В ноге собрано воедино три десятка костей. Предки, которые выживали, карабкаясь на деревья, действительно нуждались в таком количестве. Но нам же ноги нужны лишь чтобы ходить по земле, а лишние кости и связки приводят к растяжению мышц или трещинам в костях. А коленные чашечки у человека и вовсе расположены так, что падение может спровоцировать серьезное повреждение. Мы не можем полноценно восстанавливаться В случае, если человек теряет первую фалангу пальца, восстановление занимает около трех месяцев. Однако целый орган или отсутствующую конечность отрастить мы не можем. А нам бы пригодились такие способности, которыми обладают тритоны, умеющие отращивать сетчатку глаза, конечности, и части нижней челюсти с зубами. Ученые так и не могут установить, зачем нужен аппендикс Неясно, зачем в нашем организме нужен аппендикс, и 5-10% людей сталкиваются с аппендицитом, который требует срочного хирургического вмешательства. Дарвин уверял, что аппендикс является рудиментом, который остался в ходе эволюции и существовал для процессов пищеварения. Но человечеству было бы проще, если бы люди появлялись на свет без аппендикса. Женщинам очень трудно рожать детей Не зря роды называют болезненным и опасным процессом. Все дело в том, что женщины имеют узкий родовой канал что, помимо дискомфорта, увеличивает риск травмирования. В ходе эволюции родовой канал не успел адаптироваться к прямохождению. По версии ученых, в будущем женщины перестанут рожать естественным путем, а яйцеклетки и сперматозоиды будут объединяться в лаборатории. Однако этого нововведения придется ждать не одну сотню лет. ​