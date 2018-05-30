5 проверенных способов быстро похудеть

Обычно лишний вес появляется по причине неправильных пищевых привычек и низкой физической активности. Если не изменить своего образа жизни, то количество лишних килограммов будет расти, как и сложность избавления от них. Трудность похудения заключается в выборе способа, оценить заранее, поможет данная методика или нет, будет очень непросто. Эти пять способов облегчат задачу похудения, они зададут правильный вектор движения в самом начале. Данные методики непременно помогут, они показывают высокую эффективность как для женщин, так и для мужчин, сочетание нескольких рекомендаций ускорит достижение заветной цели.

Поменяй пищевые привычки

Похудеть без соблюдения диеты очень сложно, процесс может занять долгие месяцы и даже годы. Можно избавиться от значительного количества лишнего веса, если просто отказаться от некоторых продуктов. В первую очередь нужно перестать употреблять нездоровую еду, это фастфуд, чипсы и другие калорийные закуски, сладости. Также под запретную категорию попадают продукты с высоким содержанием сахара, в том числе и фруктовые соки, сладкие газированные напитки, белый хлеб. Составить полную карту питания можно только при обращении к диетологу, но эти категории продуктов будут запрещены при любой здоровой системе питания. На время похудения придется отказаться от привычки есть в ресторанах и других заведениях, только занимаясь приготовлением пищи собственноручно, можно иметь полное представление о составе блюд.

Начни бегать

Пробежка — это одна из лучших тренировок для похудения, она не требует особенных приобретений и приготовлений. Если лишнего веса настолько много, что он затрудняет бег, то нужно начать с ходьбы, затем постепенно увеличивать скорость и по мере избавления от веса переходить на бег.

Прогулки или пробежки должны длиться не менее получаса, чем дольше тренировка и выше скорость — тем быстрее будет проходить похудение.

Плавай

Как и бег, плавание является естественной активностью для тела человека. Если ты умеешь плавать, то записывайся в ближайший бассейн и плавай так долго, как сможешь. Плавать не сложно, это приятно, большое количество калорий тратятся с минимальными усилиями. Если ты не умеешь плавать, то никогда не поздно научиться, если нанять тренера, то способность держаться на воде придет уже ко второй тренировке.

Полюби активные игры на улице

Таких игр очень много, хотя бы несколько из них обязательно придутся тебе по душе. Волейбол и баскетбол, футбол и регби, если нет возможности собрать команду для игры, то можно покидать фрисби с другом или даже с собакой. Секрет заключается в том, чтобы полюбить активное проведение времени, играть на свежем воздухе как можно чаще и дольше.

Организую домашний тренажерный зал Худеть в тренажерном зале будет просто и приятно, оно нахождение в фитнес-клубе мотивирует на работу над собой, особенно если вокруг занимаются единомышленники. Но не все имеют возможность посещения зала, это может быть неудобно по территориальному расположению или из-за отсутствия свободного времени. Если ты не можешь посещать фитнес-центр, то организуй у себя дома полноценное пространство для тренировок. Набор оборудования для домашнего зала зависит от желаний и возможностей, кому-то хватает коврика для фитнеса и нескольких гантелей, кто-то идет дальше и приобретает бодибар, точно также будет вполне достаточно установки обычного турника, но если есть возможность, то можно заказать собственный скалодром.

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