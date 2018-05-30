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Болезни, которые можно вылечить кошкой
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Болезни, которые может вылечить кошка 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Фелинотерапия, или лечение кошками, пожалуй, одна из самых развитых отраслей пет-терапии. В Англии, например, сегодня «лечебные кошки» даже продаются в аптеках. Оказывается, привычные нам животные имеют большой медицинский потенциал.
Как выяснили врачи-терапевты Англии и США, работавшие в специализированных клиниках для умственно отсталых детей, кошки оказывают серьёзную помощь людям, страдающим психическими заболеваниями, сердечными расстройствами, повреждениями мозга и даже способствуют полному исцелению зависимых от алкоголя и наркотиков.
Общение с кошками прописывают при депрессиях и шизофрении.
При этом, от кошки никаких особых навыков не требуется — она просто должна быть ласковой и общительной.
Для человека полезно даже кошачье мурлыканье, которое, по словам ученых из Института общения животных в Северной Каролине, укрепляет кости. Как это происходит? Все благодаря звуковому диапазону, в котором мурлычат кошки — от 27 до 44 герц.
А вот в исследователи из Берлинского института геронтологии установили, что наличие кошки влияет на продолжительность жизни человека — кошатники живут, в среднем, на 10 лет больше, чем те, кому не повезло обладать пушистым лекарем. Если верить фелинологам — кошки способны стабилизировать артериальное давление, лечить аритмию, атеросклероз, остеохондроз и хронический бронхит. Главное, приучить кошку регулярно на протяжении всего лечебного курса укладываться на больное место.
При бронхите кошка должна лежать на груди, при артрите на воспаленном суставе, а при атеросклерозе и мигренях — у головы.
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