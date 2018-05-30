О каких болезнях может говорить запах пота?

Запах пота может быть нейтральным, неприятным, а также напоминающим другие запахи. Появление специфических ароматов может свидетельствовать о наличии заболеваний, напоминают врачи. При условии, что человек соблюдает гигиену и не страдает от обезвоживания, его пот не должен иметь резкого запаха. Данное мнение врачей опубликовала газета АиФ Здоровье. Медицинские специалисты рассказали на страницах издания о том, что тот или иной телесный «аромат» может оказаться маркером заболевания, порой серьезного и опасного. Какие запахи врачи считают «плохими»?

Запах ношеных носков — признак грибковой инфекции на коже стоп.

Запах аммиака — знак проблем с щитовидкой.

Запах ацетона — свидетельство сахарного диабета, болезней почек.

Запах хлорки ­— симптом нарушений функций печени или почек.

Рыбный запах — указание на заболевания ЖКТ, иногда возникает вследствие приема антибиотиков.

По словам терапевтов, предотвратить застаивание пота и появление неприятного запаха помогают пудра или тальк. Необходимо лишь немного припудривать предварительно тщательно вымытую и высушенную кожу в очагах потения. При использовании дезодорантов и антиперспирантов эксперты посоветовали придерживаться некоторых правил. Известно, что антиперспиранты препятствуют выделению пота, но постоянно пользоваться ими не следует. Чтобы не навредить здоровью, не нужно наносить антиперспирант на кожу больше чем на 8 часов, предупредили ученые. Перед сном его следует обязательно смывать. Ранее МедикФорум писал о том, какие функции собственного тела человек контролировать не в состоянии.