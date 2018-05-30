Вредный спорт? Чем опасны для здоровья велосипедные прогулки

Лето — пора велосипедных прогулок. Это всегда весело и увлекательно: в хорошую погоду с ветерком можно прокатиться по самым живописным местам своего города или же выехать на природу. Велосипед выбирают приверженцы здорового образа жизни, однако врачи предупреждают: в некоторых случаях этот вид спорта может вызвать серьезные заболевания.

Нагрузка на суставы

Велосипедный спорт всегда считался одним из самых полезных видов активности, поскольку во время катания на «железном коне» у человека задействованы все группы мышц. Но, оказывается, прогулки на велосипеде могут быть опасны для здоровья. «Велосипед дает сильную нагрузку на колени, суставы рук и ног, запястья, — объясняет физиотерапевт Сергей Головин . — Многие любители спорта не умеют правильно пользоваться этим транспортным средством, что приводит к появлению регулярных болей в суставах. Избавляться от них придется долго, поэтому лучше предотвратить».

Большинство людей катается на двухколесном только в сезон. Врач напоминает: когда вы садитесь на велосипед после перерыва длиной в несколько месяцев, не нужно сразу пускаться во все тяжкие и устраивать себе часовой марафон на пересеченной местности. Начните с недолгих прогулок по ровному покрытию. Не делайте резких движений — просто наслаждайтесь приятной поездкой. С каждым разом постепенно увеличивайте нагрузку. «Если неподготовленный человек сядет на байк и начнет „летать“ по горам, чрезмерная нагрузка на суставы может привести к травмам межпозвоночных дисков», — предостерегает Головин.

Отрегулируйте село и руль

Перед началом движения отрегулируйте наклон седла и высоту руля. При правильном положении на велосипеде у вас будет возможность полностью выпрямить ногу на педали, спина будет немного выгнута. Во время поездки вы не должны раскачиваться! Если это происходит, прекратите движение и настройте седло. Когда человек пренебрегает всеми этим правилами, он рискует остаться с больными запястьями: вибрация во время поездки перейдет в руки, и суставы будут беспокоить вас еще долгое время. Если вы чувствуете онемение или дискомфорт в запястьях, значит, поездка принесет вам больше вреда, чем пользы. Нажимать на педали нужно обязательно передней частью стопы: это амортизирует тряску и позволит избежать лишней нагрузки на позвоночник.

Сиденье у велосипеда должно быть удобным и ровным. «Во время поездки вес тела ложится на крестцовый свод, — говорит врач. — Твердое или выпуклое сиденье может пережать артерии, и кровоток в организме ухудшится. Это особенно опасно для мужчин: у них могут возникнуть проблемы с половой функцией. Конечно, недолгие велосипедные прогулки раз в неделю не повлияют на здоровье, а вот если ездить каждый день по часу — неприятности не заставят себя долго ждать».

Главное — мера

Если у человека есть какие-либо хронические заболевания, то велосипедные прогулки только усугубят их и вызовут осложнения. Врачи не советуют кататься на велосипеде людям с заболеваниями костей или суставов, сколиозом, варикозной болезнью, остеопорозом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, эпилепсией и плохим зрением. Высокие нагрузки или, еще хуже — травмы — приведут к резкому обострению этих недугов.

Даже опытным велосипедистам нужно обязательно пить воду во время поездки — около 150 мл каждые 10-15 минут. В противном случае произойдет обезвоживание организма, и человек будет испытывать усталость и недомогание.

Все эти ограничения не означают, что во избежание проблем со здоровьем нужно полностью отказаться от велосипедного спорта и выбросить двухколесного друга на помойку. Головин подчеркивает: любая активность хороша в меру. «Научитесь слушать свой организм, — советует физиотрепевт. — Не пытайтесь „перетерпеть“ дискомфорт: таки способом организм выражает свое недовольство. При нагрузках у вас не должно ничего болеть. Занимайтесь спортом, катайтесь на велосипеде, но если почувствовали себя плохо — сделайте передышку. Осторожность поможет сохранить здоровье».