5 бьюти-секретов, о которых знала ваша бабушка, но почему-то забыли вы

Вашей бабушке повезло жить в трудные времена

Она правильно питалась тем, что росло у нее в саду. Ела, скорее всего, немного. Как следствие — с проблемой лишнего веса знакома не была, и значит не мучилась от лени, думая, идти ли ей вечером в фитнес-центр. Вместо тренировок она регулярно по 7-10 часов проводила, занимаясь физическим трудом на свежем воздухе. А вместо косметики у нее был свежий воздух и чистая вода.

Вам, как современной девушке, в этом смысле не очень повезло. Вы едите все подряд, потому что еды вокруг много. Вы с трудом заставляете себя сходить на фитнес, потому что вместо активности на свежем воздухе вы 9 часов сидите в душном офисе. А еще вы мажете на лицо кучу химических кремов и декоративной косметики, думая что это поможет вам продлить молодость. В итоге начинаете жаловаться на возраст уже в свои 28. На самом деле вы просто бессистемно следите за своей красотой. Поэтому мы решили поделиться с вами простыми принципами омоложения, о которых интуитивно знала ваша бабушка, но почему-то забыли вы.

Мы выяснили, какие наиболее частые ошибки в вопросах красоты и здоровья допускают современные женщины, и попросили эксперта по естественному омоложению Юлию Сайфуллину помочь нам их избежать.

«Чем больше — тем лучше!»

Первая (и самая главная) ошибка. Больше масок, больше кремов, больше пудры, больше макияжа, больше помады. Больше губ, больше ресниц, больше нарощенных волос. Если бы ваша бабушка узнала сколько денег вы тратите на косметику, уход и услуги косметолога в год — она бы упала в обморок. А очнувшись, посоветовала бы вам проверенный принцип: «Лучше меньше, да лучше». В переводе на современный язык это значит что вам достаточно иметь всего несколько баночек с натуральной косметикой, подобранных конкретно для вашего типа кожи, чтобы обеспечивать кожу всеми необходимыми питательными элементами. Еще это значит, вы вполне можете обойтись без инъекций в губах и прочих «усилителей красоты», чтобы выглядеть красиво и привлекать внимание. Просто занимайтесь гимнастикой для лица вместе посещения косметолога, купите 2 баночки натурального крема вместо всей своей полки химической косметики. И еще -— чаще давайте коже дышать без макияжа. Эти простые, но для многих почти недостижимые правила ухода за собой помогут продлить вашу естественную красоту.

«Я не смогу заботиться о лице сама, для этого есть косметолог»

То, что вы не сможете жить без косметолога — это иллюзия. Все, что нужно было коже вашей бабушки (в вашем возрасте), организм вырабатывал сам. Кровь питала кожу нужными микроэлементами изнутри, нормальный рацион питания давал здоровье и сохранял красоту, а регулярный приток кислорода помогал со здоровым румянцем.

Проблема в том, что в России сегодня больше 50 000 косметологических салонов, и полки масс-маркет магазинов ломятся от косметики. Для всего этого нужен спрос, а его нужно создать. Поэтому вы убеждены, что организм не может вырабатывать собственную гиалуроновую кислоту, ее нужно вколоть с инъекцией под кожу. Вы думаете, невозможно питать кожу изнутри, это сделает «инновационный крем». И конечно больше не нужно так часто бывать на свежем воздухе (городской смог которым вы дышите каждый день — не считается), чтобы был здоровый румянец на лице, так что его теперь нужно рисовать пудрой. У вашей бабушки не было косметолога и 24-х баночек с кремом. Возможно именно поэтому ее кожа справлялась сама с теми естественными функциями, которые вы у себя «отключили».

«Мое питание никак не влияет на мою красоту, красота — только снаружи».

Не страшно, что вы иногда пьете колу и любите кофе по утрам. Вы выросли в семье, где все кушали пельмени? Это тоже нормально. К сожалению, эти «незаметные» привычки ведут к закислению вашего организма. Это приводит к тому, что кожа недополучает нужного питания. И крем вам здесь не поможет. Что было в рационе вашей бабушки каждый день? Скорее всего, она пила чистую воду из колодца, и кушала много овощей, ягод и зелени без ГМО. Кофе она не пила, а мясо ела иногда по выходным, или по праздникам. Вот и весь секрет.

Добавьте в свой повседневный рацион достаточное количество витаминов и антиоксидантов, и вам не нужен будет дорогой химический крем для питания кожи. Кровь будет питать ее, как и задумано природой. Что вам следует добавить прямо сегодня в свой рацион и есть каждый день? Записывайте:

— Витамин С (где найти: болгарский перец, апельсины, ягоды, брокколи, шпинат)

— Витамин Е (где найти: растительные масла, орехи, авокадо, семена)

— Бета-каротин или провитамин А: (тыква, морковь, петрушка)

«Спорт нужен только для красоты тела, но не для красоты лица»

Как говорят врачи, ноги — это ваше второе сердце. Если вы мало двигаетесь, вы не только будете иметь проблемы с сердцем, но и испытывать трудности с оттоком лимфы, а она как раз выводит все токсичные вещества из вашего организма. Чтобы обеспечивать приток крови ко всем, даже мельчайшим капиллярам, нужно «проталкивать» кровь по сосудам, а не просто ждать, что ваше маленькое сердце сделает это за вас. Та же логика со спортом для особой группы ваших мышц — для мышц лица (их у вас более 50!). Без регулярной правильной тренировки мышцы лица становятся слабыми, атеничными, дряблыми. Не выведенная годами лимфа скапливается в микро-канальцах на вашем лице, и под тяжестью гравитации лицо начинает с годами «сползать» вниз. Чтобы этого избежать, вам нужна активная спортивная нагрузка для тела (которая будет способствовать лимфооттоку), регулярная тренировка и массаж для мышц лица. Ваша бабушка, может быть и не делала гимнастику для лица, но вот физической активностью занималась всю жизнь. Научите ее первому и научитесь у нее второму. И тогда вам не нужны будут никакие инъекции.

«Я прочитала что-то в журнале и теперь могу быть спокойна за свою красоту»

Вокруг вас тонны полезной информацией. Очевидно, что это не первая статья которую вы читаете на тему красоты. Но если вы читаете эту статью ее за чашкой латте, которую пьете каждый день, и уже давно не посещали фитнес зал, так как у вас якобы «нет времени», скорее всего и эта статья тоже ничего не изменит. Переведите в практику хотя бы 1% той информации которую вы просто «знаете», и ваша жизнь изменится кардинально. Ваша бабушка не читала в журналах о том, как сохранить свою естественную красоту. Она просто так жила и много трудилась. И ее красота как-то сохранялась сама, автоматически, от выполнения этих простых принципов: много витаминов, много воздуха, физическая активность и полное отсутствие косметолога в ее жизни. И румянец на щеках появлялся сам собой, чего и вам желаем.