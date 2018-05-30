5 причин, по которым активированный уголь является решением ваших проблем красоты

С тех пор, как активированный уголь и черная косметика начали атаку на нас со страниц в Instagram, прошло не так много времени, а все буквально стали одержимы черным детоксикатором. Потому что, несмотря на то, что это выглядит немного странно, как материал, который вы можете найти на барбекю или в аптечке, активированный уголь (что означает, что он был обработан кислородом, чтобы сделать его более эффективным при извлечении примесей) все равно стал героем красоты. И не зря. МедикФорум выяснил, чем же полезно это вещество и почему сейчас его можно встретить буквально везде — не только в косметике, но и в продуктах.

Чем полезен активированный уголь?

Действуя как магнит, чтобы вытянуть и поглотить грязь, масло и другие неприятные вещества, древесный уголь может стать настоящим спасением для кожи, волос и зубов. И это, на самом деле, не новое вещество. «На протяжении веков азиатские цивилизации использовали древесный уголь для своих детоксицирующих косметических и лечебных средств, и теперь он стал популярен и появляется во всем, начиная от ухода за кожей и заканчивая здоровыми напитками», — говорит Дженнифер Хирш, ботаник красоты The Body Shop.

«Бамбуковый уголь, в частности, становится все более популярным, поскольку бамбук — это растительный источник, и когда вы его используете, он быстро растет из одних и тех же корней». Итак, вот пять причин, чтобы начать использовать уголь в борьбе за красоту. И стоит начать делать это как можно скорее.

1. Это даст вам светящуюся кожу

«Не только впечатляющие преимущества использования древесного угля при загрязненных порах, но и уникальная способность извлекать примеси, делает уголь идеальным средством по уходу за лицом», — заявляет ботаник Дженнифер.

Воспользоваться преимуществами угля можно с помощью очищающей маски для лица, причем, использовать можно как магазинную маску, так и попытаться сделать ее дома самостоятельно. Маску на основе угля можно оставить на лице до десяти минут, этого будет достаточно для того, чтобы помочь восстановить кожу. После того, как маска будет смыта, можно на нести на лицо питательный или увлажняющий крем, в зависимости от ваших потребностей. Любые маски на основе угля помогут очистить кожу. Однако самыми популярными считаются маски-пленки, которые содержат также желатин, позволяющий покрыт кожу и проникнуть в поры. Такая маска позволяет убрать загрязнения из глубины пор. Но даже маска, требующая смывания, дает возможность очистить глубокие поры.

2. Уголь сделает ваши зубы белыми

Это может показаться странным, но черный уголь может сделать улыбку более белой, чем она была до этого. Такое необычное свойство угля позволяет отбеливать зубы более качественно, чем многие другие вещества. Активированный древесный уголь в зубных пастах не является чем-то новым, но они становятся все более популярными в последнее время. Древесный уголь работает, прилипая к бляшке и грязи на ваших зубах, поднимая пятна, позволяя им отслаиваться от поверхности зуба, он вытягивает примеси из пор и делает зубы более белыми. Эксперты говорят, что использование угля не повод отказываться полностью от обычной пасты, иногда стоит чередовать средства для гигиены. Уголь не является гигиеническим продуктом, поэтому не отказывайтесь от полноценного ухода, но уникальный уголь можно добавить для белизны зубов.

3. Уголь избавит ваши волосы от жира

Если вы хотите здоровую чистую кожу головы и блестящие, упругие волосы (а кто не хочет?), Тогда вам, возможно, захочется рассмотреть шампунь, созданный на древесном угле. Активированный уголь способен впитывать примеси более чем в 100 раз больше своего веса, это делает его отличным средством для чистки волос. Странно было бы, если бы уголь не стали добавлять в шампуни. И эффект получится удивительным. Есть несколько марок, которые выпускают такие очищающие средства для волос. Они способны убирать грязь, жир и ошелушивать кожу головы.

Процедура мытья окажется приятной. И мало того, что ваши косы будут чувствовать себя такими же легкими, как воздух, ваша кожа также будет здоровее, что приведет к более быстрому и сильному росту волос.

4. Уголь поможет вашей коже выглядеть яснее

Древесный уголь не только полезен в масках для лица, но также он нашел свое место и в мыле для рук и рук. Такое мыло выполняет свою функцию прекрасно, оно идеально подходит для очистки, удаления примесей и уменьшения количества лишнего жира для получения более здоровой и чистой кожи. В общем, такое мыло — тройной выигрыш! Помимо обработанного бамбукового древесного угля, также в мыле может использоваться масло чайного дерева и масло эвкалипта, оба из которых известны своими очищающими свойствами. Также возможно использование других полезных веществ, которые сделают продукт просто идеальным. Опять же, можно купить такое мыло, а можно сварить его дома самостоятельно, все ингредиенты просты и доступны.

5. Уголь поможет в детоксикации

Похмелье означает плохую, обезвоженную кожу и усталые, опухшие глаза — и никто этого не хочет. Мы не говорим, что уголь может излечить от похмелья, но его активированная форма использовалась как способ избавить организм от токсинов на протяжении веков. Такие напитки с углем даже стали производить в промышленных масштабах. Коктейли от похмелья позволяют быстрее вывести токсины из организма. Однако также можно сделать коктейль дома. В него стоит добавить цитрусовые, воду, активированный уголь и другие вещества для детоксикации организма. В итоге вы сможете получить средство, которое быстро поставит вас на ноги после тяжелой ночи. Ранее эксперты рассказали, что уголь может сделать кожу безупречной.