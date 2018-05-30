Опасно! 5 компонентов, которых не должно быть в креме на лето

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько (@dr.viktoria_13) рассказала, чем опасны глицерин и гидрохинон в составе крема для лета, почему с появлением солнца из «бьюти-рациона» нужно исключить средства с витамином А и какой антибактериальный компонент может быть опасен для кожи.

Витамин А (ретинол)

Ретинол — первый витамин, открытый учеными в 1913 году, поэтому он и получил название первой буквы алфавита. Это жирорастворимый витамин, который без труда проникает через эпидермис. Ретинол необходим для здоровья кожи и волос, нормальной работы иммунной системы, а также для роста новых клеток и замедления процессов старения. Признаки недостатка витамина А выражаются в появлении шелушений на коже, повышенной сухости, конъюнктивите, перхоти, выпадении волос, снижении остроты зрения (особенно ночного), повышении восприимчивости к инфекциям.

Сам по себе он нестабилен и быстро разрушается под действием света и кислорода — в состав косметических средств он входит в измененных формах (ретинол пальмитат, ретинол ацетат, ретиноевая кислота, изотретиноин). Особенность этих соединений в отличной от исходного витамина структуре, при этом они полностью сходны по механизму действия и эффективности.

Ретинол может оказывать раздражающее действие на кожу — перед применением необходимо провести пробу (нанести небольшое количество крема на кожу за ухом и проследить за реакцией в течение суток).

Крем с ретинолом лучше наносить на ночь, так как под действием света он теряет свою активность и повышает чувствительность кожи к УФ-лучам. Я не рекомендую использовать косметику с витамином А людям с чувствительной кожей и склонным к аллергии.

На весенне-летний период от нее нужно отказаться всем — может стать причиной пигментации. Идеальный период — с ноября по март. Если у вас нет признаков угревой болезни, то до 30 лет от кремы с ретинолом лучше не использовать.

Он противопоказан во время беременности и лактации: ретинол может вызывать пороки развития плода. За полгода до предполагаемой беременности его использование лучше прекратить.

Глицерин

Глицерин — трехатомный спирт, который получают путем гидролиза, ферментации сахара или же синтетическим путем. Его часто используют в кремах и других косметических средствах, как хороший и недорогой увлажнитель. И он действительно выполняет свои функции, но при определенных условиях эффект обратный.

Если влажность воздуха ниже 65-70% глицерин может стать причиной обезвоживания кожи, «вытягивая» влагу из глубоких слоев.

Гидрохинон

Гидрохинон — частый ингредиент в кремах с отбеливающим эффектом, консилерах, средствах с SPF выше 15. Это вещество хорошо справляется с пигментными пятнами и веснушками. Свое название оно получило из-за схожих свойств с хининон, из которого гидрохинон был синтезирован.

Летом средств, в составе которыхесть это вещество, нужно избегать. Они уменьшает выработку меланина в коже, но при этом делает ее более уязвимой для УФ-лучей — есть риск возникновения ожогов.

Более того, гидрохинин считается канцерогеном — одна из возможных причин рака кожи. Во многих странах этот компонент запрещен. В нашей стране, Китае и США — нет.

У вещества есть растительные, более изученные, понятные и безопасные аналоги — экстракт лакричного дерева, например.

Оксибензон

Это химический фильтр, защищающий кожу от ультафиолета. Его основная функция — преобразование УФ-лучшей в тепловую энергию. Последние исследования показали: оксибензон может вызывать аллергию и нарушения со стороны гормональной системы. В США и Европе этот ингредиент все равно используют, но по стандартам его концентрация в солнцезащитных средствах не должна превышать 6%, в дневных и тональных кремах — 0.5%. Альтернатива — оксид цинка.

Битинол

Битинол — светло-серый кристаллический порошок с антибактериальным эффектом. Оказывает противогрибковое и противомикробное действие. А аптеках даже продается лекарственное средство с одноименным названием.

В космецевтике его часто можно встретить в составе шампуней, кремов, тоников и других ухаживающих средств. Но летом его нужно избегать. Это фотосензабилизатор — вещество, увеличивающее чувствительность к солнечному свету. Может вызвать зуд и покраснения!