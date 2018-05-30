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Что эффективнее для похудения: бегать или ходить на дорожке
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Что эффективнее для похудения: бегать или ходить на дорожке 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Вечный вопрос всех начинающих худеющих: что лучше — ставить спринтерские рекорды на дорожке или просто долго и монотонно ходить? Развеять все сомнения мы попросили эксперта фитнес-клуба Les Trois SANTES.
Скорость ходьбы или бега и угол наклона зависят от ритма вашего сердца, то есть от частоты сердечных сокращений (ЧСС) в минуту. Именно она является показателем метаболических процессов, происходящих в вашем организме. Основная функция крови — транспортная: она переносит субстраты энергии и кислород к клеткам и выводит углекислый газ. Чем выше интенсивность нагрузки, тем больше нужно энергии для ее выполнения — соответственно, увеличивается и ЧСС. В зависимости от интенсивности происходящей работы в качестве энергии используется жир и углеводы, в разных пропорциях. Если ваша цель — похудеть, то это целесообразно сделать за счет снижения процента жира, а это значит, что кардиотренировки должны проходить с интенсивностью 65-75% от максимума — и, как правило, это быстрая ходьба.
Показания вашего целевого пульса зависят от вашего возраста. Рассчитывается он по следующей формуле: 220 минус ваш возраст — равно 100% вашей интенсивности. Из этого значения высчитываем 65% и 75%. К примеру, ваш возраст — 30 лет:
220-30=190 (100%)
190*0,65=123,5 (65%) и 190*0,75=142,5 (75%)
То есть тренироваться нужно с пульсом от 123 до 143 ударов, желательно держать показатели ближе к высшему значению. Физические возможности каждого организма индивидуальны, все зависит от совокупности массы факторов, поэтому оптимальный пульс будет у каждого свой.
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